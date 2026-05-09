Hoy No Circula, a program in Mexico that restricts the movement of vehicles within a city or region during rush hour, applies in Mexico City and the State of Mexico, starting on Saturday 9th of May 2026. As a measure to reduce pollution and congestion during rush hour, not every vehicle is allowed to circulate under certain conditions. The restrictions are based on the hologram on the plate, the ending of the plate and the type of vehicle....

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 9 de mayo de 2026 para vehículos con holograma 1, terminación de placa con número par —0, 2, 4, 6 y 8— y todos los holograma 2 en la Ciudad de México y el Estado de México, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Este segundo sábado de mayo, tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Están exentos de las restricciones del Hoy No Circula los siguientes vehículos: No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos: No obstante, desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de Contingencia Ambiental las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas ambientales vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo. De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respeto el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula. Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón





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