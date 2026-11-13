Hoy No Circula CDMX 13 noviembre: Restricciones, multas y zonas afectadas

Conoce las placas prohibidas y hologramas restringidos del Hoy No Circula del viernes 13 de noviembre en la ZMVM, además del monto exacto de las multas vigentes.

Los conductores que planifiquen sus desplazamientos deben consultar estrictamente el calendario oficial del Hoy No Circula para el viernes 13 de noviembre. Esta medida restrictiva, implementada habitualmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, busca reducir la contaminación atmosférica y operar en su horario habitual entre las 5:00 y las 22:00 horas. Ignorar estas normas puede derivar en sanciones económicas significativas y contratiempos logísticos durante los traslados diarios.

Placas y Hologramas Prohibidos

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0, y holograma 1 o 2 no deben circular. Esta clasificación específica identifica a los automóviles que están sujetos a la restricción vehicular vigente para ese día en la capital y sus alrededores. Los propietarios de vehículos con estas características deben abstenerse de usarlos en las vialidades afectadas.

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Si tu automóvil cumple con estas características de engomado, terminación numérica y nivel de holograma, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad. Las opciones sugeridas incluyen el uso de transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte privado para evitar infracciones.

Vehículos Autorizados para Circular

Los vehículos que podrán circular sin restricciones este viernes incluyen autos con holograma 0 o 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos certificados. Además, los autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0 también están autorizados para transitar. Esta diferenciación permite que ciertos tipos de automotores más modernos o con placas específicas operen con normalidad.

Multas y Sanciones Económicas Vigentes

Las autoridades de la CDMX determinaron las sanciones económicas con base al valor de la UMA, estableciendo dos montos claros. La primera multa es de 2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs, mientras que la segunda asciende a 3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs. Estos importes se aplican estrictamente a quienes circulen con vehículos restringidos durante el horario establecido.

Zonas Geográficas de Aplicación Estricta

En las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex, el programa opera de manera activa. Las localidades mexicanas afectadas incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, dos ciudades mexiquenses donde el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. En estas jurisdicciones específicas, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, marcando un cambio en la periodicidad de la sanción.

Autoridades Encargadas de la Fiscalización

Los agentes de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están autorizados para imponer las multas correspondientes. También pueden hacerlo elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que cuenten con la certificación y los equipos electrónicos portátiles necesarios.

En el Edomex, solo las oficiales de tránsito estatales pueden emitir infracciones, sin embargo, en algunos municipios mexiquenses facultados, la policía municipal también puede sancionar si el auto transita por una vialidad de su jurisdicción. Esta autoridad compartida asegura la supervisión en todas las áreas urbanas bajo el régimen de restricciones vehiculares.