Hoy No Circula del sábado 31 de octubre de 2026: restricciones para Holograma 2 y placas foráneas

El Hoy No Circula del sábado 31 de octubre de 2026 restringe a vehículos con Holograma 2 y placas foráneas en la CDMX y el Estado de México de 05:00 a 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula se aplica este sábado 31 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y en el Estado de México para los vehículos con Holograma 2, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Al tratarse del quinto y último sábado de octubre, la restricción también alcanza a los automotores con placas foráneas, es decir, aquellas que no pertenecen a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La medida busca reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué vehículos sí pueden circular este sábado

Las autoridades mantienen una serie de exenciones para la jornada. Están libres de las restricciones del Hoy No Circula los vehículos con holograma 1, los autos con holograma 0 y 00, los eléctricos e híbridos, las motocicletas, los taxis y el transporte público.

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También quedan exentos el transporte de carga y los vehículos conducidos por personal del sector salud. Estos sectores pueden operar con normalidad durante el horario establecido, siempre que cumplan con el resto de las disposiciones de tránsito.

Sin embargo, la situación puede cambiar si se activa una Contingencia Ambiental. En ese escenario, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse de manera temporal y limitar la circulación de un mayor número de vehículos, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

Para controlar la emisión de contaminantes, el programa también rige en 18 de los 125 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre ellos figuran Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán y Ecatepec de Morelos.

La lista se completa con Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. En estos territorios las limitaciones operan con la misma lógica que en la capital del país.

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula se extendió a otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se incluyen Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

En la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco aparecen Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco. El gobierno del Estado de México precisó que, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones en estos municipios se aplicarán conforme a las normativas vigentes en ambas zonas metropolitanas, que difieren de las de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar las restricciones puede derivar en sanciones económicas y en la retención del vehículo. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula llega hasta 20 Unidades de Medida y Actualización.

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México. Además, los vehículos podrán ser trasladados al corralón.

En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito contempla multas que van de 2 mil 346 pesos hasta 3 mil 519 pesos para quienes incumplan las restricciones del Hoy No Circula. Las autoridades exhortan a los conductores a verificar su holograma y el origen de sus placas antes de salir.

El programa opera de forma coordinada entre la capital y el Estado de México para mantener el control de la calidad del aire. La verificación oportuna y el respeto a los calendarios oficiales son las principales recomendaciones para evitar sanciones durante esta jornada sabatina.