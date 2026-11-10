Hoy No Circula México 10 noviembre: Restricciones y clima frío

Se aplican las prohibiciones de circulación del Hoy No Circula este martes 10 de noviembre en Ciudad de México y Estado de México. Conozca horarios, exentos y multa.

La capital del país despierta nuevamente bajo condiciones climáticas severas, con temperaturas que alcanzan hasta cuatro grados centígrados debido al efecto del poniente. Esta bajada térmica en la Ciudad de México representa una oportunidad para que la población revise sus restricciones vehiculares mientras se mantiene abrigada adecuadamente durante la jornada. El martes 10 de noviembre marca un día estándar de operación para las normas ambientales, donde el control de tráfico sigue vigente para ciertos grupos de conductores.

Restricciones vehiculares del 10 de noviembre

Las prohibiciones de circulación vehicular estarán aplicando con normalidad este martes 10 de noviembre, afectando específicamente a los vehículos particulares con engomado de color rosa. Este grupo corresponde a aquellas placas terminadas en los dígitos 7 y 8 que poseen holograma de verificación vigente con el número 1 o 2. Es fundamental que los conductores verifiquen la condición de su etiqueta antes de iniciar su traslado laboral o comercial para evitar sanciones.

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Vehículos exentos de la medida

Existe un grupo significativo de unidades que quedan completamente exentas de estas limitaciones diarias. Los automóviles con hologramas 00 y 0 están autorizados a circular sin restricciones de ningún tipo durante el horario establecido. Además, se permite el libre tránsito a vehículos eléctricos e híbridos, así como a las motocicletas que utilizan las vialidades públicas.

El servicio de taxis y el transporte público no están sujetos a este programa de restricción. Tampoco enfrentan limitaciones el transporte de carga, siempre que cumpla con la normativa general. Las personas trabajadoras del sector salud también cuentan con una exención especial, siempre y cuando porten y presenten su tarjetón autorizado por las autoridades competentes durante cualquier inspección de tránsito.

Cobertura geográfica y horarios

La normativa de Hoy No Circula no se limita únicamente al centro de la capital, sino que abarca municipios clave del Estado de México. Las zonas afectadas incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Toluca.

El periodo de validez de estas prohibiciones se extiende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas de la tarde. Los conductores solo pueden circular fuera de este lapso si su vehículo le toca descansar ese día específico. Dado que no se ha declarado una contingencia ambiental, estas medidas regulares y habituales son las únicas vigentes para los días martes en estas dos entidades federativas principales.

Multas y consecuencias legales

El incumplimiento de la norma conlleva sanciones económicas y logísticas inmediatas. Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México tienen la facultad de detener al infractor y llevar el auto a un depósito vehicular. La multa impuesta varía desde los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos, conforme al Reglamento de Tránsito vigente.

Esta semana continúa con temperaturas bajas, lo que refuerza la necesidad de precaución. El poniente de la capital volvió a amanecer con fríos de hasta cuatro grados centígrados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al transitar por las calles. La combinación de clima frío y controles de tráfico requiere atención constante por parte de todos los usuarios de la vía pública.