Hoy No Circula se activa el 30 de octubre de 2026: Régimen y sanciones

El 30 de octubre de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México aplicarán el programa Hoy No Circula sobre vehículos con engomado azul, terminación 9 o 0 y holograma 1 o 2, eximiendo a eléctricos, híbridos, taxis y salud, con multas de hasta 20 UMA y posibles retiradas de vehículos.

El viernes 30 de octubre de 2026 se retomará la prohibición de circulación para ciertos automóviles en la Ciudad de México y en el Estado de México, bajo el programa Hoy No Circula.

Los vehículos que estarán restringidos son los que presentan engomado azul y cuya placa termina en 9 o 0, además de aquellos con holograma 1 o 2. La prohibición operará en horario de cinco de la mañana a diez de la noche.

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Prohibición entrada vehículos foráneos

Asimismo, el último viernes de octubre del mismo año también se impide la entrada a la zona urbana y su entorno a los automóviles que tengan placas foráneas, es decir, los que estén registrados fuera de las jurisdicciones de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Por otro lado, existen una serie de vehículos que quedarán exentos de las restricciones del Hoy No Circula.

Entre ellos se incluyen los autos con holograma 0 y doble cero, los vehículos eléctricos e híbridos, las motocicletas, los furgones de taxi, el transporte público, los camiones de carga y la flota de servicios de salud. No obstante, la normativa contempla la eventual activación de una Contingencia Ambiental; en ese caso, las restricciones podrían ampliarse y limitar la circulación de un mayor número de vehículos en la región.

Extensión zona metropolitana y municipios

El programa también se extiende a 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco, por mencionar algunos. Además, a partir de enero de 2026, el Hoy No Circula cubrirá 22 municipios adicionales dentro de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, como Toluca, San Mateo Atenco y Tenango del Valle.

Si en alguna de estas áreas se activa una contingencia ambiental, la aplicación de las reglas se rige por las normativas ambientales específicas de cada zona. En cuanto a las sanciones, la infracción de las restricciones del programa puede conllevar multas y el posible retiro del vehículo.

En el Estado de México, la normativa vigente establece que la multa puede alcanzar las veinte Unidades de Medida y Actualización (UMA); con el valor de la UMA actualizado al 1 de febrero de 2026 en 117,31 pesos, la sanción máxima sería de aproximadamente dos mil trescientos cuarenta y seis pesos, además de la posibilidad de que el vehículo sea colocado en el corralón. En la Ciudad de México, las multas oscilan entre dos mil trescientos cuarenta y seis y tres mil quinientos dieciocho pesos.

Mantenerse informado sobre estas reglas es fundamental para evitar contratiempos y contribuir a la reducción de la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México.