Hoy No Circula viernes 6 de noviembre: horarios, exentos y multas en CDMX

El Hoy No Circula del viernes 6 de noviembre rige en CDMX y Estado de México, de 5:00 a 22:00 horas, con multas de 2,346 a 3,519 pesos.

El Hoy No Circula del viernes 6 de noviembre se aplicará con normalidad en la Ciudad de México y en el Estado de México, según la información publicada por el medio de origen. La jornada corresponde al cierre de la primera semana del mes, en la que los niveles de tránsito se mantienen en los altos niveles habituales. Las restricciones vehiculares alcanzan a los vehículos con engomado color azul, es decir, placas terminadas en 9 y 0, que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

El detonante de estas medidas es el calendario regular del programa, ya que no existe una contingencia ambiental que obligue a aplicar restricciones adicionales. Las lluvias ya cedieron en la capital del país y no dejaron afectaciones a las vialidades. Aun así, se prevé que continúen las marchas y manifestaciones, situación que podría impactar la circulación durante el día.

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Vehículos exentos y restricciones que sí aplican

Los vehículos con hologramas 00 y 0 pueden circular sin restricciones durante el viernes 6 de noviembre. Esta exención aplica a los autos que cuentan con estos hologramas, sin importar que su placa coincida con el día de restricción.

Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos del programa Hoy No Circula. Del mismo modo, las motocicletas, los taxis, el transporte público y los vehículos de carga no están sujetos a las limitaciones de esta medida.

Las personas trabajadoras de la salud también quedan exentas, siempre que cuenten con el tarjetón autorizado. Este documento es el requisito para acreditar la exención en la circulación de su vehículo durante la restricción.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula del viernes 6 de noviembre aplica en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. La lista también incluye Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca y La Paz.

Completan el listado Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Toluca. Quienes transiten por estas demarcaciones con un vehículo sujeto a la restricción deben considerar que la medida es vigente en todos ellos.

Horario de aplicación, multas y sanciones

La restricción del Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas. Solo podrán circular fuera de este lapso los vehículos a los que les toque descansar ese día.

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detener a los conductores que no respeten la restricción, llevar el auto a un depósito vehicular e imponer una multa que va desde los 2,346 hasta los 3,519 pesos. El monto se determina de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital del país.