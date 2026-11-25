Un jurado federal de Estados Unidos encontró a la compañía china Huawei culpable de diez delitos tras un juicio de once semanas, marcando un punto crítico en la disputa tecnológica entre ambas naciones.

Un jurado federal de Estados Unidos ha declarado formalmente culpable a la corporación tecnológica Huawei de diez delitos. Este veredicto concluye un proceso judicial extenso que ha definido la postura legal de la empresa china frente a las acusaciones de fraude y espionaje industrial. La resolución implica consecuencias graves para las operaciones de la compañía en el mercado norteamericano.

Veredicto del Jurado y Delitos Confirmados

El tribunal encontró a Huawei responsable de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales. Estos cargos se suman a otras acusaciones menores derivadas del caso. La empresa quedó absuelta de dos de los doce cargos que enfrentaba, incluido el más grave de conspiración para cometer crimen organizado.

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Defensa de China y Reacciones Globales

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó públicamente el veredicto. Declaró que Pekín se opone a que Estados Unidos reprima a sus empresas. Guo Jiakun afirmó durante una rueda de prensa rutinaria que Beijing apoya firmemente la defensa de derechos legítimos. La postura oficial de China busca proteger los intereses comerciales de Huawei en el extranjero.

Acusaciones de Espionaje y Fraude Tecnológico

Los fiscales demostraron que Huawei y sus filiales realizaron negocios con Corea del Norte. Esto ocurriera a pesar de las sanciones internacionales vigentes contra ese país asiático. Además, se alegó que la empresa engañó al sistema financiero estadounidense durante dos décadas. Washington también acusó a Huawei de instalar equipos de vigilancia en Irán. Estos dispositivos ayudaron a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Impacto en Propiedad Intelectual de EE. UU.

El juicio reveló supuestas prácticas ilegales contra otras tecnológicas del país norteamericano. Los cargos incluyen el robo de propiedad intelectual a compañías como T-Mobile. También se mencionó a Cisco como otra víctima de estas presuntas acciones. La disputa entre Estados Unidos y Huawei lleva años de tensión. Washington ha sometido a la empresa a un escrutinio creciente en los últimos años.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

Huawei tiene la intención formal de apelar la condena del jurado federal. La empresa celebró su absolución en dos cargos específicos mediante un comunicado oficial. Desde 2019, la compañía tiene prohibido vender sus productos en Estados Unidos. Este juicio representa un nuevo capítulo en la larga disputa comercial y tecnológica entre ambas potencias mundiales.