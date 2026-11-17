La asociación entre Huawei y la doctora Andrea Rivera de la UNAM integra ECG, MAPA y monitoreo continuo en un dispositivo de 11.3 mm para prevenir enfermedades crónicas.

En el ámbito de la salud moderna, la detección temprana de anomalías fisiológicas y el acceso inmediato a información confiable son factores determinantes que pueden alterar significativamente los resultados clínicos. La tecnología ha logrado converger estos dos elementos esenciales en dispositivos portátiles de uso diario, transformando la forma en que monitoreamos nuestro bienestar. La doctora Andrea Rivera, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM), ha destacado en eventos recientes cómo esta innovación permite reflexionar sobre enfermedades crónicas como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares, recordando la responsabilidad individual en el cuidado de la propia salud.

Monitoreo continuo y detección oportuna de riesgos

El trabajo de la doctora Rivera forma parte de una investigación transdisciplinaria que aborda el tratamiento complejo de la salud, considerando todos los factores que intervienen en ella y las interacciones entre dichos factores. La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, por lo que la detección oportuna es fundamental. En este contexto, el dispositivo analiza distintos indicadores fisiológicos durante un periodo de entre 3 y 14 días, permitiendo obtener una evaluación orientativa que sirve como punto de partida para prestar mayor atención a la salud y adoptar hábitos más saludables.

Also read Hito histórico: 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante la 4T, reporta el Banco Mundial

Este reloj inteligente no sustituye las pruebas clínicas necesarias para detectar una enfermedad, pero monitorear los datos que arroja puede activar una alerta para acudir con un especialista y realizar los estudios correspondientes. Para participar en estos programas de evaluación, es necesario llevar el dispositivo día y noche durante aproximadamente tres o cuatro días a través de la aplicación Investigaciones de Huawei. Al finalizar el periodo de uso, se obtiene una evaluación personalizada del riesgo cardiovascular, acompañada de recomendaciones específicas para cuidar la salud del corazón.

Integración de ECG y MAPA en diseño compacto

La innovación técnica radica en la capacidad del dispositivo para realizar un electrocardiograma (ECG) mediante el contacto con el electrodo lateral del reloj. Esta función registra la actividad eléctrica del corazón y genera un informe que puede consultarse directamente en el dispositivo, sirviendo como una herramienta complementaria de seguimiento cuyos resultados deben interpretarse considerando el contexto clínico de cada persona. Además, ofrece medición ambulatoria de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas.

A diferencia de una lectura aislada en el consultorio, el sistema MAPA permite registrar mediciones a intervalos programados durante el día y la noche, por medio de una banda que se infla, similar a la de un esfigmomanómetro convencional. Este mecanismo ayuda a observar tendencias y generar informes sobre el comportamiento de la presión arterial. En términos de diseño, el dispositivo integra esta tecnología en un cuerpo de apenas 11.3 mm de grosor y aproximadamente 40 gramos de peso, sin contar la correa, una combinación que desafía los límites de la miniaturización médica.

La perspectiva física sobre la salud dinámica

La doctora Rivera explica que, desde la perspectiva de los físicos, lo que normalmente toman los médicos en la clínica es una fotografía estática del paciente. Sin embargo, el ser humano no es una fotografía, sino un ente que está viviendo una película continua. Esta analogía resalta la importancia de observar el comportamiento del organismo a lo largo del tiempo y no únicamente a partir de una medición aislada. Factores como el nerviosismo generado por una consulta médica pueden modificar temporalmente ciertos indicadores fisiológicos, alterando la precisión de un diagnóstico puntual.

Contar con registros continuos permite ampliar la perspectiva y comprender mejor las variaciones del cuerpo en diferentes circunstancias. Al eliminar el efecto del estrés inmediato de la consulta clínica, los datos prolongados ofrecen una visión más realista y fiable de la salud del usuario. Esta metodología cambia el paradigma de la medicina reactiva a una medicina preventiva y continua, donde la evidencia se basa en la evolución natural del paciente en su entorno cotidiano.

Combate al sedentarismo y futuro de la salud digital

El dispositivo está pensado principalmente para quienes disfrutan del deporte, con más de 110 modos de entrenamiento y nuevas funciones enfocadas en disciplinas como el esquí y el ciclismo. Estas herramientas proponen incorporar el movimiento a nuestra rutina cotidiana, permitiendo observar cómo responde el organismo a la actividad física y conocer mejor las propias variaciones fisiológicas. Este seguimiento complementa la planificación del entrenamiento y ofrece insights valiosos sobre la capacidad física del usuario.

Una propuesta sencilla busca combatir el sedentarismo, identificado como uno de los factores de riesgo asociados con enfermedades como la diabetes tipo 2 y los padecimientos cardiovasculares. A través de los anillos de actividad, los objetivos diarios de movimiento, ejercicio y tiempo de actividad se convierten en metas visuales y alcanzables. Estos pequeños recordatorios invitan a levantarse, caminar y encontrar oportunidades para movernos incluso en los días más ocupados, fomentando una cultura de salud proactiva.

La compañía continúa desarrollando nuevas generaciones de dispositivos que buscan ofrecer algo más que conectividad y diseño: herramientas para conocer mejor nuestro cuerpo, identificar patrones y tomar decisiones más informadas sobre nuestro bienestar. Al unir la rigorosidad científica de la UNAM con la capacidad tecnológica de Huawei, se avanza hacia un ecosistema donde la prevención está al alcance de la muñeca, democratizando el acceso a la información médica de calidad.