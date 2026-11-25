Una huelga sorpresa interrumpe los servicios ferroviarios de Eurostar. La compañía cancela trenes y recomienda no acudir a las estaciones mientras negocia con sindicatos.

Los servicios ferroviarios de alta velocidad de Eurostar se vieron seriamente interrumpidos este miércoles debido a una huelga inesperada que afectó las rutas principales entre Francia y el Reino Unido. La operadora del tren validó oficialmente la suspensión de múltiples viajes, confirmando que la acción sindical fue notificada a la compañía solo la noche anterior al cese operativo.

Cancelaciones masivas en el túnel del Canal

Eurostar detalló a través de su cuenta oficial en la plataforma X que las cancelaciones de hoy se deben exclusivamente a esta huelga improvisada, la cual impacta el tráfico en ambos sentidos entre las capitales de París y Londres. La empresa emitió un comunicado urgente exhortando a los clientes cuyos trenes han sido cancelados a no dirigirse a las estaciones, ya que carecen de la capacidad para viajar bajo las circunstancias actuales.

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El anuncio de la operadora subrayó que, lamentablemente, los pasajeros que pretendían viajar hoy entre París y Londres se ven directamente afectados por la huelga de la que la compañía fue notificada anoche. Esta situación ha generado un cierre parcial de las operaciones en la ruta crítica que atraviesa el túnel del Canal de la Mancha.

Opciones de reembolso y diálogo pendiente

Para mitigar el impacto en los usuarios, Eurostar indicó que los pasajeros afectados podrán reservar nuevamente su viaje para otra fecha disponible o recibir un reembolso completo por sus boletas. La empresa se disculpó formalmente por las molestias ocasionadas a sus clientes, reiterando su compromiso de gestionar las devoluciones y reprogramaciones lo antes posible.

Además de este canal de atención al cliente, Eurostar también pidió a los sindicatos que continúen las conversaciones directamente con la empresa, asegurando que la compañía sigue abierta a un diálogo constructivo. Sin embargo, la operadora no precisó los motivos específicos ni las demandas particulares que detonaron esta medida de huelga sorpresa.

Proyección del impacto en la red ferroviaria

Dado que Eurostar comunica que debido a las graves interrupciones otras rutas también podrían verse afectadas, la incertidumbre se extiende más allá del eje principal. Además de su ruta principal París-Londres a través del túnel del Canal de la Mancha, inaugurada en noviembre de 1994, Eurostar también opera destinos en Bélgica, Países Bajos y Alemania.