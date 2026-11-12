Huelga general en España: CCOO, UGT e Inquilinas movilizan a miles contra vivienda y salarios

La huelga general del 11N convocada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas paralizó transportes y generó 4,529 cancelaciones. La oposición calificó el acto de simulacro político.

La huelga general del 11 de noviembre en España generó una profunda fractura entre los sindicatos convocantes, las empresas y la oposición política, mientras el transporte público sufría paralizaciones masivas y las carreteras eran cortadas por trabajadores en manifestaciones que se extendieron por Madrid, Barcelona y otras ciudades. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, junto con el Sindicato de Inquilinas, organizaron esta movilización laboral para exigir subidas salariales que compensen el encarecimiento de la vivienda y el costo de la vida, denominando a la acción como una protesta justa y muy mayoritaria en buena parte del país.

Seguimiento y cifras de la movilización

El mayor seguimiento de la huelga se registró en sectores esenciales como el transporte, donde la discrepancia entre los datos oficiales y los estimados sindicales fue notable. En Madrid, la Delegación del Gobierno confirmó la presencia de 120,000 personas en la marcha vespertina, donde los movimientos sociales tuvieron el protagonismo con consignas contra el Gobierno progresista. Por el contrario, el Sindicato de Inquilinas, presente en la cabecera de la manifestación con pancartas exigiendo salarios y vivienda, cifró la asistencia en 400,000 asistentes, destacando lemas contra el rentismo y sus gobiernos.

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Impacto en transporte y operaciones

La interrupción de servicios afectó gravemente la movilidad nacional, con una paralización del 24% de los trenes previstos de alta velocidad y larga distancia. En el sector aéreo, las compañías reportaron que dejaron de circular el 7.3% de los 4,529 vuelos programados para el miércoles, según los últimos datos oficiales. La huelga también paralizó terminales de contenedores en varios puertos y el paro fue considerado masivo en el puerto de Valencia, interrumpiendo la logística comercial y afectando a consumidores y empresas del sector.

Posiciones de la oposición y empresarios

Empresarios y la oposición de conservadores y extrema derecha calificaron la huelga como un acto político e incluso ilegal, argumentando que los sindicatos la convocaron contra la oposición. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, afirmó que el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso, describiendo el evento como un acto simulado de precampaña electoral por parte de los sindicatos. Feijóo advirtió al jefe del Ejecutivo que el día 29 de noviembre no habrá huelga y que los españoles opinarán en las urnas.

Detenidos y tensiones con el Gobierno

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 52 personas, la mayoría por piquetes informativos y altercados, según datos del Ministerio del Interior español. En Andalucía, como en Sevilla, Córdoba o Cádiz, las manifestaciones coincidió con el paso de la borrasca Charles que afecta al país, sumando complejidad a las operaciones. Denunciantes señalaron la actuación policial contra los sindicalistas, mientras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, admitió haber visto imágenes de actuaciones de la Policía que no le han gustado, aunque negó haber habido un uso desproporcionado de la fuerza.

Resumen de la respuesta política

La tensión política se intensificó tras las cargas policiales, con fuerzas como Frente Amplio o Podemos exigiendo el cese del ministro del Interior, Marlaska. Marlaska descargó de responsabilidad a sus subordinados tras la jornada, manteniendo que la respuesta fue adecuada ante la violencia. Mientras tanto, en Barcelona, la Guardia Urbana confirmó los datos de asistencia y seguridad en las calles, donde se respetó el derecho de los trabajadores a la huelga. La jornada dejó claro el conflicto entre la patronal y los sindicatos, centrado en la crisis de vivienda y los servicios públicos.