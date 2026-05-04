‘Huesera’: El Terror de la Maternidad en Netflix y Prime Video

La aclamada película de terror mexicana ‘Huesera’ explora el lado más siniestro de la maternidad, disponible en Netflix y Prime Video. Una historia visceral y perturbadora que ha conquistado a la crítica y al público.

La película de terror mexicana ‘ Huesera ’, disponible en plataformas de streaming como Netflix y Prime Video , se ha convertido en una de las cintas más comentadas y aclamadas por la crítica en los últimos tiempos.

Esta producción no solo destaca por su capacidad para generar una atmósfera de terror visceral, sino también por su profunda exploración de la maternidad desde una perspectiva oscura y perturbadora. La película, dirigida por Michelle Garza Cervera en su ópera prima, ha logrado recaudar más de 37 millones de pesos en taquilla, posicionándose como la cuarta película mexicana más taquillera de su año de estreno.

Además, su impacto en la industria cinematográfica nacional se evidencia en los 17 Premios Ariel para los que fue nominada, incluyendo las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección.

‘Huesera’ narra la historia de Valeria y Raúl, una pareja que anhela convertirse en padres y se esfuerza por lograrlo. Cuando finalmente Valeria queda embarazada, la noticia, que debería ser motivo de alegría, es recibida con extrañeza por su entorno familiar, sembrando una semilla de inquietud que marcará el desarrollo de la trama.

La película se adentra en el descenso de Valeria hacia una pesadilla sobrenatural, donde lo que inicialmente se percibe como un sueño cumplido se transforma en una lucha desesperada contra una entidad siniestra. Esta figura no es simplemente un elemento de terror, sino una poderosa metáfora de la ansiedad, el rechazo a los roles de género impuestos y la intensa presión social que rodea el proceso de la maternidad.

‘Huesera’ se presenta como un espejo incómodo que refleja las presiones contemporáneas que enfrentan las mujeres en relación con su rol maternal, utilizando el terror corporal y secuencias impactantes para transmitir un mensaje contundente y provocador. La dirección de Michelle Garza Cervera se caracteriza por su apuesta por el terror psicológico, creando una experiencia cinematográfica que incomoda y perturba al espectador.

La protagonista, interpretada de manera brillante, retrata con crudeza las atrocidades y los desafíos que implica la maternidad, desmitificando la imagen idealizada que a menudo se asocia con ella. La película no se limita a asustar, sino que invita a la reflexión sobre las expectativas sociales, los miedos y las inseguridades que pueden surgir durante el embarazo y la crianza de los hijos.

Su éxito en festivales internacionales y su reciente llegada a las salas de Cinemex y Cinépolis confirman su calidad y su capacidad para conectar con el público. En un panorama cinematográfico dominado por las grandes producciones de Hollywood, ‘Huesera’ se erige como una joya oculta del cine mexicano, una película que desafía las convenciones y ofrece una perspectiva original y valiente sobre un tema tan universal como la maternidad.

La cinta explora la vulnerabilidad de la mujer frente a las expectativas sociales y la presión por cumplir con un rol que a menudo se presenta como natural e instintivo, pero que en realidad puede ser fuente de angustia y sufrimiento. A través de una narrativa envolvente y una estética visualmente impactante, ‘Huesera’ logra sumergir al espectador en el mundo interior de Valeria, permitiéndole experimentar de primera mano sus miedos, sus dudas y sus contradicciones.

La película no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas, sino que plantea preguntas incómodas y desafía al espectador a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. En definitiva, ‘Huesera’ es una película que se queda grabada en la memoria, una obra que invita a la reflexión y que contribuye a enriquecer el panorama del cine de terror mexicano





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