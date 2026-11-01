Huesos humanos encontrados bajo Chapultepec vinculados al Panteón de Dolores

Restos óseos hallados en cuevas del Bosque de Chapultepec podrían ser de víctimas del sismo de 1985 o exhumados del Panteón de Dolores.

En las profundidades de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se han descubierto restos óseos dispersos en diversas zonas de formaciones cavernarias naturales. Entre los hallazgos figuran cráneos humanos, fémures y otros huesos que permanecen sin identificar en estas áreas recónditas del parque capitalino.

Conexión histórica con cementerios locales

Las imágenes captadas en uno de los rincones más aislados del bosque sugieren un origen ligado a la historia del Panteón Civil de Dolores. Investigaciones preliminares indican que las cuevas se sitúan bajo este cementerio, considerado uno de los más grandes y antiguos de México. Sin embargo, la procedencia de los restos no es uniforme ni única.

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Reutilización de fosas comunes antiguas

Una explicación plausible apunta a las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, donde fueron sepultadas personas no identificadas y víctimas del terremoto de 1985. Samuel Otero, administrador del panteón, explicó que los espacios son finitos y se reutilizan cuando se agota la capacidad. Al terminar el espacio, se exhuman fosas antiguas y posiblemente los huesos se guardan en esas cuevas.

Los testimonios de trabajadores del cementerio estiman que alrededor de mil seiscientos cuerpos fueron enterrados allí tras la tragedia. Jesús González, un sepulturero, recordó la llegada de camionetas y ambulancias con cuerpos que eran enterrados rápidamente en capas sucesivas. Este contexto histórico añade capas de complejidad al misterio de los huesos encontrados.

Prácticas rituales en las cuevas

Además de los restos antiguos, se reveló que el sitio es utilizado para prácticas de santería y brujería. Vigilantes han encontrado veladoras, fotografías y otros objetos en el lugar. Algunas personas ingresan al panteón con el pretexto de visitar familiares, pero en realidad llevan objetos para enterrarlos, lo que sugiere un uso ritual continuo.

La procedencia exacta de todos los restos humanos sigue siendo desconocida. Algunas explicaciones sugieren que corresponden a víctimas del terremoto de 1985, mientras que otros podrían ser de personas enterradas originalmente dentro del cementerio. Modificaciones en la delimitación del terreno podrían haber dejado algunos restos fuera de los límites oficiales del panteón.

Misterio en la tercera sección del bosque

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec guarda una historia poco conocida, marcada por antiguas fosas comunes, víctimas sin identificar y posibles restos exhumados. La presencia de vestigios de prácticas rituales añade otro elemento a la narrativa del sitio.

Este hallazgo subraya la importancia de preservar y estudiar estas formaciones naturales y su relación con la historia urbana. La combinación de restos humanos antiguos y actividades contemporáneas crea un panorama complejo que requiere más investigación para entender plenamente su origen y significado.