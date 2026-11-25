El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, busca que el Legislativo aclare la antinomia legal sobre la próxima presidencia de la Corte, una reforma constitucional fuera del paquete judicial actual.

Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), ha expresado su abierta disposición para que el Congreso de la Unión intervenga y resuelva la contradicción normativa que existe respecto al mecanismo de elección de la próxima presidencia del máximo tribunal.

El ministro destacó que esta situación requiere una modificación constitucional, la cual no está contemplada en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que los órganos superiores del Poder Judicial presentaron conjuntamente ante el Senado.

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Antinomia legal sobre la elección

El Pleno de la Suprema Corte no tiene planes inmediatos de resolver internamente la disputa jurídica sobre cómo se definirá la presidencia, debido a que la contradicción normativa implica un cambio en la Constitución que excede las facultades del propio Poder Judicial.

Hugo Aguilar aclaró que la posibilidad de que el Poder Legislativo impulse una iniciativa para dirimir esta disputa fue parte del diálogo sostenido con los senadores, quienes ya han manifestado su disposición a asumir este reto si se presenta la correspondiente propuesta.

El ministro presidente señaló que, aunque la antinomia genera incertidumbre sobre si la presidencia se asignará por antigüedad o por otro criterio, la Corte ha conversado el tema con el Senado y no tiene ninguna petición en ese sentido hasta que los legisladores decidan actuar.

Propuesta de reforma judicial actual

Las declaraciones surgieron durante una conferencia de prensa en el Senado, después de que los titulares de los órganos superiores del Poder Judicial acudieran a ese recinto para presentar y explicar una propuesta elaborada de manera conjunta con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.

El ministro presidente señaló que, a poco más de un año del inicio de la implementación de la reforma judicial, identificaron espacios de coordinación entre los órganos superiores del Poder Judicial, buscando mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y su administración.

El segundo eje de la propuesta busca fortalecer la administración y gestión financiera entre el Poder Judicial y los demás órganos superiores, de manera que cada uno tenga independencia en el manejo de sus recursos y que los procedimientos administrativos no obstaculicen sus actividades.

Reforma electoral y comités de selección

El tercer eje aborda el proceso electoral judicial de 2028, planteando ampliar los tiempos de selección, considerar la experiencia y los conocimientos de los aspirantes y garantizar que todas las personas interesadas tengan oportunidad de participar en las elecciones futuras.

El cuarto eje busca precisar las reglas de funcionamiento de los comités de selección, establecidos para fortalecer el principio democrático de elección de las personas juzgadoras, introducido por la reforma publicada en septiembre de 2024, que sigue siendo la columna vertebral de la transformación.

Horizonte temporal de las reformas

En el caso de la Suprema Corte, se propone establecer las materias que atenderán las secciones, así como las reglas para su integración y su relación con el Pleno, ante la posibilidad de que el máximo tribunal funcione mediante ambas modalidades para optimizar su carga laboral.

Durante la conferencia, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro Delmaestro, explicó que el proceso legislativo para discutir y aprobar los cambios comenzará formalmente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente la iniciativa correspondiente al Congreso.

El senador consideró que los trabajos pueden realizarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones, pues el actual está por concluir, y de acuerdo con los plazos constitucionales, el Congreso tiene tiempo suficiente para dictaminar los cambios antes del inicio formal del proceso electoral judicial de 2028.

Alejandro Delmaestro destacó que el procedimiento requiere un parlamento abierto y una discusión amplia, con la participación no solamente de los órganos de dirección del Poder Judicial, sino también de los actores involucrados en la administración de justicia para garantizar legitimidad.