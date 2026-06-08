Hugo Broos admite que la Selección Mexicana es un equipo muy completo

El entrenador del conjunto africano, Hugo Broos, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del campamento de entrenamiento y destacó el funcionamiento colectivo que ha mostrado la Selección Mexicana en cara al gran certamen.
El entrenador del conjunto africano, Hugo Broos , ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del campamento de entrenamiento y destacó el funcionamiento colectivo que ha mostrado la Selección Mexicana en cara al gran certamen.
Broos admitió que México es un equipo muy completo y será difícil vencerlos en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estratega destacó el movimiento y la solidaridad del combinado nacional, que según él, quieren ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 por cómo juegan. Broos también se refirió a la versión que ha mostrado su equipo durante estos últimos amistosos y dejó en claro que la Selección Mexicana es un equipo peligroso.
El entrenador también hizo referencia a su experiencia en jugar contra México en 1986 y expresó su emoción de regresar a México para jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026
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