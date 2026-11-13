Hugo Cuypers compara la Liga MX con la MLS y destaca el nivel europeo en Rayados

El delantero de Rayados Hugo Cuypers asegura que la Liga MX tiene un nivel europeo y es superior a la MLS, lo que favorece su convocatoria para la Selección de Bélgica.

El delantero belga Hugo Cuypers ha afirmado que la Liga MX ofrece un nivel de juego cercano al europeo y es superior a la Major League Soccer ( MLS). Su declaración llega mientras está convocado por la Selección de Bélgica para el cierre de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League 2026-2027.

Trayectoria en América y ascenso

Hugo Cuypers llegó a jugar en la Liga de Estados Unidos con Chicago Fire para luego aterrizar en la Liga MX con Rayados para el Apertura 2026. Este primer torneo en Monterrey le ha permitido ser considerado por los Red Devils, la selección nacional belga.

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Crítica al modelo de la MLS estadounidense

El jugador indicó en entrevista a Nieuwsblad, de Bélgica, que jugar en México le da más posibilidad de ser convocado por la selección belga que si jugara en la MLS. Cuypers señaló que en la MLS el futbol no es prioridad. Hasta los Playoffs se siente como una liga de preparación. Y eso lo encuentro en Monterrey.

Rendimiento actual con Rayados

El delantero de Rayados lleva 14 juegos disputados, 12 como titular y seis goles. Su rendimiento actual contrasta con su percepción sobre las ligas estadounidenses. Cuypers considera que la Liga MX es más fuerte que la MLS en términos de competitividad diaria y exigencia técnica.

Seguridad en Monterrey frente a advertencias

Además, recalcó que el director deportivo del Monterrey, Dennis te Klose, le hizo sentirse seguro pese a las advertencias de Estados Unidos por la inseguridad en México. Cuypers indicó que la Sultana del Norte es la ciudad más estadounidense del país en cuanto a este rubro, la seguridad. Su adaptación ha sido clave para su continuidad.

Proyección internacional y compromiso

La declaración de Hugo Cuypers refuerza la imagen de la Liga MX como un torneo de alto nivel internacional. Su experiencia con Chicago Fire y Rayados le da autoridad para hacer estas comparaciones. El delantero busca mantener su forma para asegurar su lugar en la lista de la Selección de Bélgica durante la competencia europea.