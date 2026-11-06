Hugo Cuypers convocado por Bélgica aleja a Rayados de Monterrey de la Liguilla

La selección de Bélgica convoca a Hugo Cuypers para la Nations League, provocando la ausencia del delantero ante Querétaro y complicando la clasificación de Rayados a la Liguilla del Apertura 2026.

La Selección de Bélgica ha confirmado la primera convocatoria internacional de Hugo Cuypers, un reconocimiento directo a su excelente rendimiento durante el año 2026. Esta decisión del cuerpo técnico, liderado por Mark van Bommel, tiene un impacto inmediato en Rayados de Monterrey, ya que el delantero de 29 años será clave en las alineaciones argentinas.

Desempeño ofensivo acumula 25 goles en 2026

Cuypers acumuló un total de 25 anotaciones en diferentes competiciones oficiales a lo largo de este año, lo que justificó su inclusión en la lista oficial. Comenzó su temporada en el Chicago Fire de la Major League Soccer, donde registró 16 goles antes de trasladarse a México. Tras su incorporación a Rayados de Monterrey, mantuvo su productividad con seis tantos en la Liga MX y tres goles más en la Leagues Cup.

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La lista de Mark van Bommel incluyó al futbolista regiomontano como una de las principales novedades para los compromisos internacionales de noviembre. El atacante fue seleccionado para representar a los Red Devils en la fase de grupos de la UEFA Nations League, sumándose a la elite de jugadores que han destacado en el continente europeo y norteamericano.

Calendario internacional en Turquía e Italia

El combinado europeo disputará dos encuentros durante la fecha FIFA de noviembre, marcando la participación de Cuypers en el escenario continental. El primer partido está programado para el jueves 12, cuando Bélgica visitará a Turquía en terreno rival. Posteriormente, el 15, el equipo belga recibirá a Italia en su segundo compromiso de esta ventana internacional.

Estas fechas se superponen con la agenda local de Rayados, generando una baja estratégica importante para el equipo. Aunque Cuypers tiene minutos valiosos programados ante Toluca en la jornada 16 el sábado 7 de noviembre, su compromiso con la selección lo alejará de la banca en los días siguientes.

Matías Almeyda reorganiza plantilla ofensiva

La ausencia de Cuypers afecta directamente a los planes de Matías Almeyda para el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026. Rayados de Monterrey debe visitar a los Gallos Blancos de Querétaro el sábado 14 de noviembre en el Estadio La Corregidora. El entrenador argentino deberá modificar sus alternativas tácticas sin contar con uno de sus referentes ofensivos.

Esta situación se complica por la presencia de Jesús Tecatito Corona, quien también fue convocado por la Selección Mexicana para la Concacaf Nations League. La doble baja obliga a Almeyda a reorganizar sus opciones de ataque para enfrentar a un rival que busca puntos vitales.

Rayados busca asegurar lugar en la Liguilla

La pérdida de dos delanteros clave llega en un momento crítico para Rayados, que ocupa el lugar 9 de la tabla general con 21 puntos. El equipo regiomontano se encuentra un escalón por debajo de la zona de clasificación para los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026.

El partido contra Querétaro es determinante para asegurar uno de los ocho lugares disponibles en la postseason. La ausencia de producción en el ataque podría dificultar la tarea de mantener la racha de resultados positivos. La gestión de la plantilla bajo estas circunstancias pondrá a prueba la capacidad de adaptación del cuerpo técnico.