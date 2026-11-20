El técnico de Cruz Azul respalda la alineación de Paradela ante Guadalajara en el Apertura 2026, a pesar de su cuarta tarjeta amarilla acumulada.

El estratega de Cruz Azul, Huiqui, reafirmó su decisión de alinear a José Paradela en el crucial enfrentamiento ante el Guadalajara durante la última jornada del torneo Apertura 2026. Este compromiso define la posición de ambos equipos en el liderato de la tabla general, con una tensión palpable debido a la situación disciplinaria del futbolista argentino. La disponibilidad del mediocampista se encuentra en el punto de mira por su historial de amonestaciones en el campeonato actual.

Situación Disciplinaria de Paradela

Paradela acumula cuatro tarjetas amarillas en el campeonato antes de encarar esta alta expectativa deportiva. La normativa de la liga establece que una nueva amonestación en este partido podría tener consecuencias inmediatas y severas para su participación. Cruz Azul podría perder sus servicios para el primer duelo de la Fase Final si el jugador recibe su quinta tarjeta. Esta regla de suspensión automática convierte cada minuto de juego en un recurso valioso y riesgoso para el equipo.

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Defensa Técnica de Huiqui

En una entrevista concedida a David Faitelson y Adrián Esparza Ote para el programa Faitelson sin Censura de TUDN, el entrenador habló con total transparencia sobre el dilema táctico. Huiqui señaló que alguien con la calidad y el nivel de Paradela debe jugar en circunstancias tan definitorias. Aclaró que mantendrá una conversación posterior con el futbolista para definir el plan de partido del día siguiente, buscando una estrategia que minimice riesgos innecesarios.

Consciencia del Jugador

El director técnico reconoció que una tarjeta amarilla adicional podría condicionar el inicio de la ronda de Cuartos de Final. Sin embargo, enfatizó que los jugadores son plenamente conscientes de sus responsabilidades individuales y colectivas. Huiqui expresó su confianza en que, si Paradela juega, lo hará con un alto sentido de la responsabilidad. La premisa es que el valor competitivo del jugador en el campo supera el riesgo teórico de la suspensión.

Impacto en el Liderato del Torneo

Próximos Pasos en la Competencia

Tanto el Cruz Azul como el Guadalajara disputan el primer lugar de la tabla durante este compromiso decisivo. El resultado y el desempeño individual, especialmente en aspectos disciplinarios, tendrán repercusiones directas en el orden de clasificación. Ambos conjuntos necesitan asegurar su posición privilegiada para obtener ventajas de localía en la siguiente etapa. La gestión de la disciplina física será un factor determinante para los objetivos de ambos clubes.La atención ahora se desplaza hacia la gestión del plantel para la transición inmediata hacia los playoffs. Huiqui debe equilibrar la necesidad de sumar puntos en la liga regular con la preservación de sus figuras clave. La decisión de incluir o no a Paradela en la lista oficial dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico. Este caso ejemplifica la tensión constante entre la rendimiento deportivo inmediato y la planificación a largo plazo en la máxima división del fútbol mexicano.