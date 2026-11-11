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Hundre de jueces respaldan la defensa de Sergio Sigales frente a la destitución

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Hundre de jueces respaldan la defensa de Sergio Sigales frente a la destitución
Sergio Sigales · Tribunal De Disciplina Judicial · Reforma Judicial

Cientos de jueces y magistrados se pronuncian en contra de la destitución y persecución penal del juez Sergio Sigales, alegando riesgo a la independencia judicial.

Ciento más de juezas y jueces de carrera judicial firmaron una declaración el 11 de noviembre de 2026 en la que rechazan la destitución, inhabilitación y la activación de la vía penal contra el juez de control Sergio Sigales Obrador Garrido. En la publicación, se acusa a la Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial de infringir los estándares internacionales y de poner en riesgo la independencia de la rama judicial.

La reforma judicial y la creación del tribunal disciplinario

La reforma judicial implementada en el año pasado dio origen a un Tribunal de Disciplina Judicial cuyo funcionamiento ha sido objeto de controversia. Los miembros de este organismo sancionaron a Sigales por las resoluciones que dictó como juez de control. El fallo del tribunal atribuyó a las decisiones del juez una conducta disciplinaria que, según los autores de la intervención, abre la puerta a la persecución penal por la mera interpretación de la norma.

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El 11 de noviembre de 2026, la declaración de los jueces y magistrados de carrera judicial señalaba que el orden jurídico dispone de recursos procesales claros para impugnar fallos judiciales. Se enfatiza que las vías de apelación y otros mecanismos están establecidos para que las partes o autoridades puedan contradecir una decisión sin comprometer la independencia judicial.

Ensayos sobre independencia judicial y el riesgo de persecución

La intervención cita los casos internacionales López Lone y otros vs. Honduras y Apitz Barbera y otros vs. Venezuela como ejemplos donde la creación de tribunales disciplinarios ha llevado a la persecución de jueces. Los autores advierten que sancionar a un juez por interpretar y aplicar la ley con fundamentos razonables puede generar un clima de inseguridad y socavar el derecho de la ciudadanía a obtener una justicia libre e imparcial.

Los autores también subrayan que ninguna validación normativa debe convertir en motivo disciplinario o penal la simple interpretación de la ley. En un Estado de derecho, las sanciones deben responder a conductas que violen la ley, no a decisiones que sean legítimas dentro del marco legal.

Reacción de la comunidad judicial y llamada a la sociedad

En la firma, entre los participantes se encuentran magistradas y jueces destacados como Martha Eugenia Magaña López, Eduardo Alberto Osorio Rosado y otros. Todos expresan el temor de que la destitución de Sigales cree un precedente de sanción por la interpretación de la ley y, por tanto, una amenaza a la libertad de decisión de los tribunales.

Los signatarios concluyen con un llamado a los sectores empresariales, académicos, gremio de la abogacía y la sociedad civil a no pasar por alto la situación y a alzar la voz en defensa de la independencia judicial. En sus palabras, el respeto a la independencia judicial es fundamental para que la justicia actúe con imparcialidad y garantice el derecho de la ciudadanía a ser juzgado conforme a la ley.

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Sergio Sigales Tribunal De Disciplina Judicial Reforma Judicial Juzgados De Control Iniciativa 11 De Noviembre 2026

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