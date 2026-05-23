Hyundai podría reactivar operaciones en Tehuantepec, AIEVAC presidente confirma

El movimiento de automóviles de Hyundai a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec podría reactivarse en las próximas semanas, según Sergio Plata Azpilcueta, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) en Coatzacoalcos.

Presidente de AIEVAC afirma que hay mesas de trabajo entre la Federación y Hyundai El movimiento de automóviles de la empresa Hyundai a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec podría reactivarse en las próximas semanas, informó Sergio Plata Azpilcueta, presidente de la Asociación de Industria les del Estado de Veracruz ( AIEVAC ) en Coatzacoalcos .

El representante empresarial explicó que continúan las mesas de trabajo y la coordinación entre autoridades federales y la armadora automotriz para concretar una nueva operación logística, que contemplaría el traslado de cerca de 3 mil vehículos mediante la infraestructura del Ferrocarril Interoceánico. Plata señaló que el proceso avanzó lentamente luego del descarrilamiento del Tren Maya, registrado en agosto de 2025, situación que obligó a detener temporalmente la planeación del cruce de unidades.

"Han continuado las comunicaciones entre la autoridad y la empresa. Están haciendo ajustes para el movimiento de automóviles y mantienen el interés de utilizar el Corredor Interoceánico", comentó. Indicó que personal de la Secretaría de Marina, del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y representantes de Hyundai han realizado inspecciones y recorridos para definir las condiciones logísticas necesarias para el traslado de los vehículos.

Aunque aún no existe una fecha oficial para el nuevo embarque, el dirigente empresarial consideró que en breve podrían anunciarse detalles concretos sobre la reactivación del proyecto. En cuanto a los polos de desarrollo vinculados al Corredor Interoceánico, Sergio Plata explicó que el consorcio que originalmente había obtenido las concesiones de Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II desistió de continuar con el proyecto.

Precisó que el polo Coatzacoalcos II ya fue asignado a la empresa Ursus Energy, mientras que sobre Coatzacoalcos I aún no hay anuncios oficiales tras la salida de la desarrolladora inicial. Añadió que recientemente el Gobierno federal realizó ajustes en las reglas de operación e incentivos fiscales para agilizar la instalación de inversiones en los polos de desarrollo, lo que podría generar nuevas noticias en materia industrial para la región sur de Veracruz.

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