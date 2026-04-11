I Am Maximus Consigue Histórica Repetición en el Grand National

El caballo I Am Maximus, montado por Paul Townend, repite la victoria en el prestigioso Grand National en el Hipódromo de Aintree, igualando récords y protagonizando una emocionante remontada.

I Am Maximus , con Paul Townend en la monta, inscribió su nombre con letras de oro en la historia del Grand National , al lograr la repetición de su victoria en una carrera que mantuvo en vilo a los aficionados este sábado en el Hipódromo de Aintree , Liverpool.

El imponente caballo, que ya había conquistado la prestigiosa prueba en el año 2024, y que consiguió un meritorio segundo puesto en la edición anterior, demostró una vez más su excepcional clase y resistencia, protagonizando una remontada épica que quedará grabada en la memoria de los presentes y en la historia de esta icónica competición. La carrera, que se disputa anualmente desde 1839, es conocida por su dificultad y por la emoción que genera, siendo considerada una de las más prestigiosas del mundo de la hípica. La victoria de I Am Maximus añade un nuevo capítulo a la leyenda del Grand National, una prueba que pone a prueba la habilidad de los jinetes y la capacidad de los caballos para superar obstáculos y distancias extenuantes. \Willie Mullins, a sus 69 años, se convirtió en el primer entrenador en lograr tres victorias consecutivas en el Grand National desde su compatriota irlandés Vincent O'Brien, quien lo hizo entre 1953 y 1955. Con esta cuarta victoria, Mullins iguala el récord de triunfos para un preparador en esta competición, un hito que subraya su excepcional talento y dedicación al mundo de las carreras de caballos. Además, esta victoria representa un cuarto triunfo, también un récord, para el propietario JP McManus, quien demostró su olfato para identificar y adquirir caballos de alto calibre, logrando colocar a tres de sus ejemplares entre los cuatro primeros clasificados. Iroko, que finalizó en segundo lugar, y Johnnywho, que ocupó la cuarta posición, completaron el éxito de McManus, consolidando su posición como uno de los propietarios más exitosos en la historia del Grand National. La estrategia de Mullins y McManus, junto con la destreza de Townend y la capacidad de I Am Maximus, demostraron ser una combinación imbatible en esta edición de la carrera.\La victoria parecía una tarea titánica cuando I Am Maximus, en un momento crítico de la carrera, cometió un error que lo relegó a una posición desfavorable, con una considerable desventaja sobre Jordans, que lideraba la prueba con ventaja y parecía encaminado hacia la victoria. Jordans, con una ventaja considerable, se presentó en el último obstáculo en primera posición, lo que hacía pensar en una victoria segura. Sin embargo, la determinación de Townend y la garra de I Am Maximus lograron una hazaña sorprendente. En un giro inesperado, I Am Maximus, con una impresionante demostración de fuerza y resistencia, encontró una marcha más, superando a Jordans, que empezó a mostrar signos de debilidad. El esfuerzo de I Am Maximus fue tal, que incluso le arrebató la segunda posición a Jordans en la recta final, logrando una victoria que quedará en la memoria por su épica remontada. La carrera demostró, una vez más, la imprevisibilidad y la emoción inherentes al Grand National, una prueba que siempre depara sorpresas y emociones inolvidables para los amantes de las carreras de caballos





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