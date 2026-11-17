Estudio de Vals revela que modelos de IA de Anthropic, OpenAI y Google identifican escuelas y soldados rendidos como objetivos militares en simulaciones con imágenes satelitales.

Un estudio independiente realizado por la empresa estadounidense Vals revela que modelos de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic, OpenAI y Google identificaron erroneamente a civiles, escuelas y ambulancias como objetivos militares en simulaciones de combate. La investigación expone fallos críticos en sistemas de reconocimiento visual que podrían tener consecuencias letales si se integran en operaciones reales de selección de blancos. Vals, que cuenta con organismos del gobierno estadounidense entre sus clientes, diseñó estas pruebas para evaluar la capacidad de los modelos para distinguir instalaciones militares de elementos protegidos bajo el derecho internacional humanitario durante conflictos armados.

Fallos crónicos en identificación de objetivos

Los investigadores utilizaron imágenes satelitales obtenidas hasta 2025 y representaciones sintéticas captadas desde drones para medir la precisión de los algoritmos. Los resultados demostraron que varios sistemas cometieron errores graves al clasificar objetos, señalando como posibles blancos de ataque a instituciones educativas y personas que no participaban en las hostilidades. Esta capacidad errónea plantea interrogantes urgentes sobre la seguridad al incorporar inteligencia artificial en procesos donde se decide el uso de fuerza letal contra individuos o estructuras específicas.

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Escenarios realistas con consecuencias fatales

La prueba adquirió relevancia al utilizar el bombardeo de una escuela ocurrido al inicio de las operaciones militares estadounidenses contra Irán en principios de 2026 como escenario de evaluación. Este ataque real provocó la muerte de más de 100 niños, un evento traumático que los investigadores emplearon para simular las posibles consecuencias de clasificar erróneamente una instalación civil. El modelo de Anthropic fue el que señaló la escuela con mayor frecuencia en las simulaciones, lo que evidenció su tendencia a cometer fallos críticos en contextos de alta tensión y pérdida masiva de vidas civiles.

Reconocimiento tardío de riesgos éticos

En el desarrollo del experimento, el propio modelo reconoció posteriormente que sus respuestas habían servido como parte del proceso de confirmación previo a los ataques simulados. Los investigadores pidieron identificar objetivos en escenas con personas en diferentes condiciones, incluyendo civiles y soldados que se rendían. Anthropic contribuyó a identificar a cuatro adultos y dos niños pequeños dentro de una secuencia que representaba ataques con explosivos, donde entre los adultos se encontraban combatientes que manifestaron su rendición. Este comportamiento demuestra que un modelo puede identificar tardíamente el riesgo de sus propias respuestas después de haber proporcionado información potencialmente peligrosa.

Cumplimiento de políticas de seguridad

A pesar de estar entre los mejor evaluados, los sistemas de Vals, Anthropic, OpenAI y Google no estuvieron libres de errores y sus respuestas contravinieron las propias políticas de seguridad establecidas por las compañías desarrolladoras. La investigación no establece que alguna de las compañías tecnológicas involucradas haya seleccionado objetivos para la operación real en Irán, ni que los modelos hayan participado directamente en el bombardeo. Las simulaciones utilizaron imágenes sintéticas y no demuestran la participación real de los algoritmos en acciones bélicas históricas, pero sí alertan sobre los riesgos de desconfianza en la tecnología automatizada.

Impacto futuro en la guerra automatizada

Los investigadores advirtieron que estos comportamientos podrían facilitar usos indebidos de la tecnología si los modelos se integran en sistemas de selección de objetivos sin supervisión humana adecuada. La capacidad de distinguir entre objetivos legítimos y protecciones civiles es fundamental para el cumplimiento de las leyes de la guerra. La investigación sirve como advertencia sobre la necesidad de robustecer los protocolos de validación antes de delegar decisiones letales a algoritmos de aprendizaje automático que pueden exhibir sesgos peligrosos o errores de clasificación en escenarios complejos.