IA en la Educación: ¿Avance o Amenaza? Universidades Luchan por Normativas Frente a una Realidad Digital Acelerada

La inteligencia artificial está transformando la educación universitaria a nivel global, con un uso extendido en tareas académicas y mejoras percibidas en las calificaciones estudiantiles. Sin embargo, la falta de marcos normativos claros genera preocupación por el fraude académico y la pérdida de habilidades críticas, mientras las instituciones educativas se debaten entre la adopción y la regulación.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo plantea un escenario complejo y lleno de contradicciones. A nivel global, un informe reciente de Coursera revela que el 44% de las tareas académicas universitarias ya se benefician del apoyo de algoritmos. Sin embargo, la confianza de los docentes en su habilidad para discernir entre un trabajo estudiantil y uno generado por IA es baja, con apenas un 27% sintiéndose capacitado para ello.

Dorota Zawistowska, líder de estrategia regional para América Latina en Coursera, subraya la tensión existente: el 54% de la comunidad académica considera el uso de IA para tareas como 'hacer trampa', mientras que una abrumadora mayoría de estudiantes, cuatro de cada cinco, afirma que sus calificaciones han mejorado gracias a estas herramientas.

La vertiginosa evolución tecnológica ha dejado a las universidades en una situación de vacío normativo. A pesar de que el 71% de los docentes emplea la IA para optimizar su productividad, la respuesta institucional se muestra rezagada, con solo el 26% de las universidades a nivel mundial contando con políticas formales sobre su uso. Zawistowska argumenta que esta carencia de marcos regulatorios trasciende la mera gestión, representando una transformación ineludible. Las instituciones educativas, por su naturaleza, tienden a ser más lentas en la adaptación y modificación de sus normativas internas, y la velocidad del cambio actual supera cualquier adopción tecnológica precedente.

En México, si bien el 69% de los encuestados percibe una mejora en sus calificaciones gracias a la IA —un porcentaje inferior al de otros países como Estados Unidos, India, Reino Unido y Arabia Saudita—, la preocupación por el fraude académico es significativa, con un 43% expresando inquietud. Asimismo, un 40% de los mexicanos advierte sobre la posible disminución de la interacción humana en el proceso formativo. México se erige como un mercado de gran relevancia para Coursera en América Latina, superando los 7.5 millones de usuarios. La plataforma visualiza al país como un terreno fértil para cerrar brechas de habilidades, aunque el 56% de la comunidad universitaria mexicana considera que el sistema educativo nacional no está adecuadamente preparado para afrontar el desafío que la IA representa en las aulas.

Pilar Durán, especialista de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha advertido sobre las consecuencias del 'mal uso' de la IA, vinculándolo a una merma en la actividad cerebral que se traduce en una pérdida de pensamiento crítico y curiosidad. La automatización de tareas, según Durán, puede diluir el esfuerzo mental, debilitando habilidades fundamentales como la escritura a mano, crucial para el aprendizaje profundo. A este panorama se suman los efectos de la pandemia, con modelos educativos cada vez más centrados en pantallas que han impactado negativamente en la capacidad de concentración y retención, fomentando una dependencia de soluciones instantáneas.

A pesar de estos riesgos, plataformas como Coursera adoptan la tecnología como un aliado estratégico. Zawistowska y Marni Baker Stein, directora de Contenidos de Coursera, ven en la IA una 'oportunidad extraordinaria' para democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer una personalización inalcanzable para los modelos tradicionales. Esta situación invita a transitar hacia enfoques pedagógicos más integrales y a rediseñar las evaluaciones. Sin embargo, la implementación exitosa requiere no solo herramientas tecnológicas, sino también estrategias institucionales robustas para mitigar el fraude y el plagio.

Coursera ha adaptado sus programas mediante alianzas con ChatGPT, introduciendo herramientas como Coursera Coach, un asistente virtual para retroalimentación inmediata, y Course Builder, que facilita a los docentes la creación de cursos personalizados a gran escala. Incluso han incorporado 'Juegos de Rol' con personajes de IA para el desarrollo de habilidades laborales prácticas. La filosofía de Coursera es más de educar en el uso ético de la IA que de prohibirla. La clave reside en definir su aplicación adecuada, para lo cual las instituciones deben establecer políticas claras que diferencien entre el apoyo legítimo y el uso ilícito en la era digital. La plataforma reporta haber logrado una reducción del 90% en el plagio en determinados procesos mediante la implementación de medidas de integridad basadas en IA, priorizando la evaluación del proceso y el pensamiento crítico sobre el resultado final





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