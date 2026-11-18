Un video muestra a un periodista pidiendo preguntas a la IA para Scaloni tras el 7-0 a Costa Rica, generando debate sobre el periodismo deportivo en redes sociales.

La viralización de un incidente ocurrido en la sala de prensa de la Selección Argentina ha desatado un intenso debate sobre la ética periodística y el uso de la inteligencia artificial en el deporte. Un reportero fue captado en un video solicitando a una herramienta de IA que le proporcionara una pregunta para el entrenador Lionel Scaloni, inmediatamente después de que la albiceleste lograra una contundente victoria de 7-0 contra Costa Rica.

La petición a la IA y la respuesta generada

El periodista, identificado posteriormente como Lauty Pavon, escribió en la plataforma de inteligencia artificial: "Dame una pregunta para Scaloni luego de ganar 7-0". La herramienta devolvió una consulta elaborada que preguntaba sobre las conclusiones del recambio generacional y si se estaba forjando una nueva identidad futbolística, menos dependiente de las individualidades y más basada en el funcionamiento colectivo del equipo.

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Reacciones en redes y el metraje viral

El video, subido por Lauty Pavon en la plataforma X, mostró al periodista en la sala de prensa extrayendo su celular y realizando la petición frente a los micrófonos y cámaras del entorno oficial. El metraje generó una controversia inmediata en las redes sociales, donde los usuarios dividieron opiniones sobre la conveniencia de la acción y la privacidad del espacio de trabajo.

Críticas al uso de la tecnología periodística

Mientras algunos comentarios defendían la estrategia del reportero con ironía, otra sección de la audiencia criticó duramente el acto, argumentando que un profesional del periodismo debería ser capaz de formular cuestionamientos propios sin recurrir a la ayuda de la tecnología. Esta postura resalta la preocupación por la autonomía intelectual de los comunicadores en la era digital.

El contexto deportivo y la renovación albiazul

El incidente ocurrió en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, un escenario que lució a medio lleno tal como sucedió hace cuatro días en la derrota de la albiceleste por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera de Buenos Aires. La goleada de 7-0 contra Costa Rica sirvió como telón de fondo para resaltar la nueva realidad del equipo nacional tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi.

Brillo de las nuevas figuras en el campo

En el partido amistoso, Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono anotaron dobletes, completando una humillada deportiva que dejó a Alexis Mac Allister como autor del gol final. Estos tres jugadores se consolidan como las caras más reconocibles de la renovación en la Selección Argentina, demostrando un nivel de juego que justifica las preguntas sobre la identidad colectiva del equipo.