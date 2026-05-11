Ian McKellen reveló ser gay hace 32 años y cuando un representante de Alec Guinness le sugirió mantenerse en el Alcoa, agreste:

Ian McKellen, famoso por sus personajes de Gandalf y Magneto, reveló hace 32 años que es homosexual y compartió los detalles de una incómoda conversación particular con el ex-representante de Alec Guinness. McKellen recordó cómo Guinness le sugirió alejarse de los temas políticos y de su activism relacionado con los derechos de las personas homosexuales durante una reunión en una cafetería italiana de Pimlico.

Ian McKellen recordó uno de los encuentros más incómodos de su carrera al revelarse que Alec Guinness, actor de Obi-Wan Kenobi, le sugirió mantenerse alejado de temas políticos y de su activismo relacionado con los derechos de las personas homosexuales.

McKellen compartió detalles de una conversación privada con Guinness en una entrevista previa a Conde Londres, donde Guinness escuchó sobre su trabajo relacionado con Stonewall, organización británica que luchaba por igualdad legal para personas homosexuales. Guinness, entonces, le ofreció una reunión en un restaurante italiano de Pimlico, donde sugirió que McKellen mantuviera la distancia de los asuntos públicos y políticos y, casi como una orden, le pidió retirarse de los temas.

McKellen no siguió aquella recomendación, ya que считает que era dañino permanecer en silencio por miedo al rechazo profesional. Con el paso de los años, McKellen se transformó en una de las voces más fuertes del activismo LGBT dentro del cine y el teatro, hasta el punto de sentir tristeza por los actores famosos que todavía creen que es imposible hablar abiertamente sobre su orientación sexual





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Ian Mckellen Representante De Alec Guinness Discreción Y Geschen Apoyo Para Los Derechos LGBTQ+ Activism En El Cine Y El Teatro

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