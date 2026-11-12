Ian Ramírez, joven promesa de Cruz Azul busca debutar en Liga MX

Ian Ramírez, mediocampista de 18 años, destaca en Cruz Azul Hidalgo con goles en Liga de Expansión mientras espera su oportunidad con el primer equipo para ganar la undécima estrella.

El mediocampista de 18 años Ian Ramírez se perfila como una de las figuras clave en el esquema de desarrollo de las fuerzas básicas de Cruz Azul, club que actualmente emprende la búsqueda de su undécima estrella en la Liga BBVA MX. El joven jugador ha demostrado su capacidad ofensiva y técnica en las divisiones inferiores, acumulando minutos y goles que han capturado la atención de la dirección deportiva y de los medios especializados en el fútbol juvenil mexicano.

Rendimiento destacado en Cruz Azul Hidalgo

Ian Ramírez ha convertido su paso por la filial Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión en una carta de presentación sólida para su ascenso al primer equipo. Durante la campaña del Apertura 2026, el canterano marcó dos goles importantes que reafirmaron su valía técnica y su capacidad para definir en zonas críticas del campo de juego.

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Una de sus actuaciones más notables ocurrió durante la jornada 10 del Apertura 2026 en el enfrentamiento ante Leones Negros. Ramírez abrió el marcador con un disparo potente desde el borde del área, demostrando precisión y valor para intentar la definición desde una posición complicada. Aunque el partido terminó con una derrota por 2-1, su intervención individual dejó una huella positiva en el rendimiento colectivo del equipo filial.

Posteriormente, el mediocampista sumó otro tanto crucial en la victoria de Cruz Azul Hidalgo por 2-1 contra Mineros de Zacatecas. En esta ocasión, Ramírez recibió un pase preciso de Diego Valdez Zuppa y no dudó en conectar un zurdazo cruzado que colocó el segundo tanto del partido al finalizar el primer tiempo. Este gol, registrado el 17 de octubre de 2026, subrayó su habilidad para aprovechar espacios y finalizar con la pierna no dominante, un recurso valioso en el fútbol moderno.

Trayectoria formativa y perfil técnico

El recorrido de Ian Said Ramírez Ibarra dentro de la estructura de Cruz Azul comenzó mucho antes de sus apariciones en la Liga de Expansión. Nacido el 22 de marzo de 2008, el joven futbolista ingresó a la Sub-14 de la institución durante el primer semestre de 2022, marcando el inicio de una progresión constante a través de las distintas categorías de la cantera.

A lo largo de los años, Ramírez ha escalado posiciones hasta consolidarse en la Sub-21, donde viste la camiseta con el dorsal 196 y se desempeña como mediocampista. Su desarrollo técnico se caracteriza por una combinación efectiva de labores defensivas y ofensivas, destacando su rol en la recuperación de balones y su participación activa en la construcción del juego desde medias distancias.

Además de su desempeño institucional, la trayectoria de Ramírez incluye reconocimiento internacional a temprana edad. En noviembre de 2024, recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Sub-17 bajo la dirección técnica de Carlos Cariño. Este llamado refuerza su estatus como uno de los prospectos más prometedores de su generación, validado tanto por el club como por la federación nacional.

Expectativas para el debut en Primera División

A pesar de su buen rendimiento en las divisiones inferiores, la oportunidad de estrenarse con el primer equipo de Cruz Azul en la Liga BBVA MX sigue pendiente. Ramírez fue incluido en la lista de suplentes para el partido de la jornada 5 del Apertura 2026 ante Atlas, un encuentro que finalizó con una derrota por 2-0, pero no registró minutos en el terreno de juego.

La presencia en el banquillo representa un acercamiento significativo hacia su debut, pero el mediocampista de 18 años aún no ha hecho su aparición oficial en la máxima categoría del fútbol mexicano. Su desafío inmediato consiste en mantener su nivel de goles y eficiencia en la Liga de Expansión para forzar la mano de Joel Huiqui, entrenador del primer equipo.

Los analistas y la cuenta especializada Sector Básicas han identificado a Ramírez como un jugador a seguir de cerca. Su capacidad para incorporarse al ataque y su remate de zurda lo convierten en una opción viable para reforzar el medio campo en los momentos decisivos de la competencia. La institución espera que pueda convertir estas muestras de talento en una oportunidad real de competir por un lugar en la plantilla titular.

Proyección futura y oportunidades

La búsqueda de la undécima estrella por parte de Cruz Azul implica una renovación generacional que aproveche el trabajo de sus fuerzas básicas. Ian Ramírez encarna esta visión, combinando la disciplina de su formación en la cantera con la creatividad necesaria para romper líneas defensivas en el fútbol profesional.

Para el joven mediocampista, cada partido con Cruz Azul Hidalgo es una prueba de madurez y consistencia. La falta de una fecha confirmada para su debut en Primera División no disminuye la presión por demostrar que su talento en categorías menores es replicable y sostenible ante la competencia más exigente del país.

Mientras el equipo dirige sus esfuerzos hacia la consecución del título, el trabajo de Ramírez en la sombra sigue sumando valor. Su historial de goles, su participación en selecciones juveniles y su adaptación táctica sugieren que su integración al primer equipo es una cuestión de tiempo, siempre y cuando mantenga su forma física y su agudeza goleadora en la Liga de Expansión.