Icathi fortalece la vinculación y capacitación laboral en Hidalgo en su 31 aniversario

En el marco de su 31 aniversario, el Icathi realizó Comités y Ferias de Vinculación en Hidalgo para impulsar la formación laboral, la empleabilidad y la colaboración entre sectores productivo, social y educativo, con el objetivo de responder a las necesidades de desarrollo económico y social del estado.

En el marco del aniversario número 31 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Hidalgo ( Icathi ), se llevaron a cabo los Comités y Ferias de Vinculación , un evento clave para impulsar la formación laboral, la empleabilidad y la vinculación con los sectores productivo, social y educativo.

El Gobierno del estado de Hidalgo destacó que estas acciones reafirman su compromiso de acercar múltiples oportunidades de capacitación que aseguren el crecimiento profesional y el desarrollo integral de las y los hidalguenses. Durante las jornadas, se presentaron ofertas de capacitación educativa, así como el Plan de Vinculación 2026 de los planteles y las acciones móviles de capacitación, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre los distintos sectores y responder a las necesidades de desarrollo económico y social de la entidad.

Las actividades se desarrollaron en diversas regiones del estado, culminando en los planteles de Ixmiquilpan, Huichapan y Zimapán, con la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Oscar Javier González Hernández. En el evento, Jorge Israel Acosta Benítez, director general del Icathi, agradeció a los representantes de los sectores económico, institucional y social de los municipios de la región por su participación activa.

Benítez enfatizó que gracias a estos espacios se facilita el intercambio de ideas, la identificación de necesidades y la generación de propuestas de capacitación que impactan directamente en la competitividad y el bienestar de la población hidalguense. Además, se destacó la importancia de la vinculación como un pilar fundamental para alinear la oferta formativa con las demandas reales del mercado laboral.

Los Comités y Ferias de Vinculación permitieron establecer alianzas estratégicas con empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales, promoviendo la creación de programas de capacitación a medida. Icathi reafirma su papel como agente transformador en la formación para el trabajo, contribuyendo a reducir la brecha de habilidades y a fomentar el emprendimiento.

El gobierno estatal reiteró su apoyo a estas iniciativas, que buscan no solo mejorar la empleabilidad, sino también impulsar el desarrollo económico local y regional, generando oportunidades para todos los sectores de la población





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