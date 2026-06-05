ICE deja de reportar muertes de detenidos tras liberación; expertos advieren sobre ocultamiento de datos

El ICE anunció que ya no informará sobre las muertes de inmigrantes detenidos que ocurran después de su liberación, una medida criticada por expertos en salud que la consideran un intento por reducir las estadísticas oficiales de mortalidad sin mejorar la atención médica en los centros de detención.

El Servicio de Inmigración y Aduanas ( ICE ) ha anunciado que dejará de informar sobre las muertes de detenidos que ocurran después de su liberación, una medida que ha sido calificada por expertos como un intento de ocultar la realidad de la mortalidad en el sistema de detención migratoria.

La política, implementada originalmente en 2021 bajo la administración del presidente Joe Biden, tenía como objetivo garantizar que el ICE no pudiera eludir la rendición de cuentas por las muertes que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a la liberación de un detenido. Con la revisión aprobada recientemente, la agencia establece que ya no será responsable de monitorear o informar sobre las muertes que sucedan una vez que la persona ya no esté bajo su custodia directa, aunque sí mantendrá procedimientos para la notificación y revisión de las muertes ocurridas mientras el detenido se encuentra en sus instalaciones.

Este cambio ha generado una fuerte crítica por parte de profesionales de la salud que llevan años investigando las condiciones en los centros de detención, quienes señalan que el periodo inmediatamente posterior a la liberación es crucial para identificar deficiencias en la atención médica que pueden haber contribuido a un desenlace fatal. Según datos recopilados, al menos 18 detenidos han fallecido desde el inicio de este año, lo que sugiere que se podría superar la cifra total del año pasado, la más alta en dos décadas.

Expertos como el doctor Homer Venters, exdirector médico del sistema carcelario de Nueva York, y el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California-San Francisco, advierten que esta medida hará que las estadísticas oficiales de mortalidad parezcan más bajas sin que exista una mejora real en los servicios de salud proporcionados a la población detenida. El ICE, por su parte, niega las acusaciones de negligencia médica y asegura que los detenidos reciben atención integral, mientras que la secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, afirmó recientemente que no se registraron muertes bajo custodia en mayo, sin embargo, no respondió a preguntas sobre posibles cambios en las políticas de reporte.

Este cambio de política se produce en un contexto de aumento en la población detenida, con más de 60 mil personas bajo custodia del ICE a inicios de abril, en comparación con los 40 mil que había al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, y en medio de un debate nacional sobre la gestión migratoria y los derechos humanos





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