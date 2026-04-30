ICE Detiene a Madre Venezolana y sus Hijos en San Antonio, Texas

Agentes de ICE detuvieron a una madre venezolana y a sus dos hijos mientras se dirigían a la escuela en San Antonio, Texas, utilizando tácticas que incluyen la amenaza de separar a la familia para obligar al padre a entregarse. La familia, que obtuvo asilo en 2021, se encuentra actualmente detenida en Dilley.

SAN ANTONIO, Texas – La comunidad hispana de San Antonio , Texas , se encuentra consternada tras la detención de una madre venezolana y sus dos hijos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) mientras se dirigían a la escuela.

El incidente, que ocurrió en el noreste de la ciudad, ha generado indignación y preocupación por las tácticas empleadas por los agentes federales. Según el esposo de la mujer detenida, los agentes de ICE utilizaron a los niños como una forma de presión para obligarlo a entregarse, una estrategia que ha sido calificada como inhumana y despiadada.

El suceso tuvo lugar el día del cumpleaños de Betania Euscategui, una ciudadana venezolana que, junto a sus hijos de 9 y 11 años, caminaba hacia la parada del autobús escolar. Testigos presenciales describieron cómo varios vehículos de ICE bloquearon el paso a la familia, acorralando a Betania como si fuera una criminal. Una testigo anónima relató el momento de la detención, expresando su temor y confusión ante la repentina aparición de los agentes.

Otra testigo afirmó haber escuchado a los agentes amenazar con separar a los hijos de Betania si su esposo no se entregaba, insinuando que las consecuencias serían peores si la familia intentaba resistirse. La situación generó pánico entre los niños, quienes lloraban al ver a su madre siendo detenida. Andrés, el esposo de Betania, relató con angustia cómo los agentes de ICE lo contactaron repetidamente, instándolo a entregarse para proteger a su familia.

Incluso, según su testimonio, los agentes hicieron que Betania lo llamara para transmitirle la amenaza de que su hijo sería puesto bajo custodia del Estado si él no se presentaba ante las autoridades antes de las 3:00 de la tarde. Andrés asegura que los agentes admitieron haberse equivocado de persona, buscando a otra mujer llamada Jocelyn, pero que, a pesar del error, decidieron mantener a Betania detenida debido a una audiencia judicial programada para 2027.

La familia, que obtuvo asilo en Estados Unidos en 2021 y no tiene antecedentes penales, ahora deposita sus esperanzas en el congresista Joaquín Castro, quien ha ayudado a otras familias migrantes a salir del centro de detención de Dilley. Andrés, visiblemente afectado, envió un mensaje a su familia, expresando su amor y su deseo de reunirse con ellos lo antes posible.

Betania y sus hijos se encuentran actualmente detenidos en el centro de detención de ICE en Dilley, donde cuentan con la asistencia de un abogado que los representa. Este incidente ha reavivado el debate sobre las políticas de inmigración y las tácticas utilizadas por ICE, generando una ola de críticas y llamados a la reforma.

La comunidad local se ha movilizado para brindar apoyo a la familia y exigir su liberación, denunciando lo que consideran una injusticia y una violación de los derechos humanos. La historia de Betania y sus hijos es un recordatorio de las dificultades y los desafíos que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, y de la necesidad de un sistema de inmigración más justo y humano.

La incertidumbre y el miedo se apoderan de la familia, mientras esperan una respuesta que les permita regresar a su hogar y reconstruir sus vidas. La esperanza de una solución favorable se mantiene viva, impulsada por el apoyo de la comunidad y la promesa de asistencia legal. Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las familias migrantes y la importancia de proteger sus derechos fundamentales





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