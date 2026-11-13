ICE supera récord histórico con 483 mil deportaciones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reportó 483 mil 200 expulsiones, marcando un máximo histórico y superando la cifra de 2014 durante la administración Obama.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha documentado un volumen sin precedentes de expulsiones nacionales, alcanzando una cifra histórica de 483 mil 200 personas durante los últimos 12 meses. Este dato representa el nivel más alto registrado en los 23 años de historia operativa de la agencia federal.

La autoridad migratoria reveló este viernes que la cifra supera significativamente el récord anterior establecido en 2014, cuando se deportaron a 405 mil 90 individuos bajo la administración del expresidente demócrata Barack Obama. Los datos reflejan un cambio drástico en la ejecución de políticas públicas migratorias en los Estados Unidos.

Also read El Servicio Postal Mexicano se reinventa para su futuro en la era digital

Aumento Histórico de Deportaciones ICE

Las estadísticas correspondientes a 2026 muestran un incremento del 9 por ciento en comparación con el máximo anterior del mismo periodo, que ascendió a 442 mil 640 expulsiones un año antes. Además, existe un salto considerable del 78 por ciento respecto a los 271 mil 480 casos registrados en 2024, último año de la presidencia de Joe Biden.

Estos números consolidan un crecimiento sostenido y acelerado en la aplicación de medidas de remoción, posicionando a la agencia federal en una nueva etapa de operaciones intensivas. Los informes oficiales destacan que este volumen de casos supera ampliamente cualquier expectativa previa sobre la magnitud de las operaciones de control fronterizo e interior.

Estrategia de Donald Trump y Respuesta Política

La publicación de este informe coincide con los esfuerzos del presidente Donald Trump para cumplir sus promesas de campaña sobre deportaciones masivas, estrategia que contribuyó a su retorno a la Casa Blanca. A pesar de este aumento drástico, la medida migrativa también se identifica como un factor clave en la abrumadora victoria de los demócratas en las recientes elecciones de mitad de mandato.

El informe oficial, elaborado en un contexto donde Donald Trump ha retomado la presidencia, incluye el apoyo del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Mullin elogió la política actual bajo el argumento de que estas medidas sirven para salvar vidas estadounidenses, aunque la agencia no proporcionó desgloses detallados.

Desglose de Antecedentes Penales y Cargos

Markwayne Mullin y el ICE omitieron especificar cuántos de los 483 mil 200 deportados tenían antecedentes penales reales o descripciones precisas de sus estatus legales. Esta falta de transparencia contrasta con la narrativa de campaña de Donald Trump, quien prometió eliminar migrantes criminales enfocándose en los peores casos.

En la práctica, los datos disponibles sugieren que rara vez se cumple este criterio. El Deportation Data Project indicó que en julio, solo aproximadamente una cuarta parte de los deportados poseía condenas penales previas. Más de la mitad de las personas expulsadas ni siquiera enfrentaba cargos crimiales vigentes en ese momento.

Desviación de Objetivos y Contexto Histórico

Las cifras finales de 2026 se mantienen considerablemente por debajo del objetivo inicial de la Casa Blanca, que buscaba alcanzar 1 millón de deportaciones anuales. Este meta se estableció cuando se autorizaron miles de millones de dólares adicionales del Congreso para potenciar la burocracia migratoria del gobierno.

El único récord histórico superior fue registrado durante la ofensiva del presidente Dwight D. Eisenhower contra inmigrantes ilegales de México en la década de 1950. Aquella política, caracterizada por su caoticidad, logró un máximo de 1.1 millones de expulsiones en 1954, situándose casi al doble del nivel actual reportado por la administración Trump.