Ideas de Paz sobre la Conquista: Reclusiones y Discusiones

Paz, en sus ensayos sobre historia, artes y letras, aborda la conquista con ideas polémicas y nutritivas. Se puede discutir su llamado a considerar a Cortés como un personaje histórico, no como un mito ideológico, y a aceptar que si Cuauhtémoc y Cortés son inseparables, es porque ambos están vivos en la imaginación de todos los mexicanos y no dejan de luchar secretamente en el interior de cada uno de nosotros.

Son muchas las ideas de Paz sobre la conquista, en sus ensayos sobre historia, artes y letras . Se podría armar un libro interesante...redirige su rencor avivado contra el invasor que, de hecho, ya ha sido reclasificado como genocida.

Nada que hacer. Se podría, claro, releer a los clásicos como José Luis Martínez, Hugh Thomas, Prescott o León Portilla, pero es más rápido no leer, como dijo otro clásico.en su ensayo de 1985 ‘Hernán Cortés: exorcismo o liberación’, en el que argumenta que ‘Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a, es odio a nosotros mismos.

El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad. ’ Hay otros párrafos de Paz sobre la conquista, polémicos y nutricios.

Se podría discutir, por ejemplo, su llamado a mirar en Cortés un personaje histórico, no un mito ideológizado por ‘la clase gobernante de México’, esadel indianismo’ y ‘la soberbia vacía del hispanismo’ y a aceptar que si ‘Cuauhtémoc y Cortés son inseparables’ es porque ambos ‘están’ vivos en la imaginación de todos los mexicanos y no dejan de luchar secretamente en el interior de cada uno de nosotros’. Una idea que deriva quizás de, exiliado español a quien Paz respetaba, que creía que ‘la historia de México está en pie.

Aquí no ha muerto nadie, a pesar de los asesinatos y los fusilamientos. Están vivos Cuauhtémoc, Cotés, Maximiliano, dony todos los conquistadores. Esto es lo original de México. Todo el pasado es actualidad.

No ha pasado el pasado’.cuando pintó en su mural, dice Paz, su ‘rencorosa requisitoria’ contra Cortés, tan boba como ‘las hipérboles huecas de los hispanófilos’: es decir, una cocada antes de tiempo. El asunto es que ‘no se debe reducir la historia al tamaño de nuestros rencores’, aconseja Paz. Y sin embargo, el Sumo Sacerdote del MoReNa pregona que, lejos de reducirlo, el tamaño del rencor debe crecer hasta alcanzar el rango de la Grandeza.

’, poema en el que un soldado de Cortés evoca la conquista y piensa que ‘en mi existencia juntas sobreviven/ victorias y derrotas que el recuerdo hizo amigas. / ¿Quién venció a quién? a veces me pregunto... ’ Pero no hay respuesta: ‘Nada queda hoy que hacer, acotada la tierra/ que ahora el traficante reclama como suya... ’ ¿Quién sería ese traficante que atisbó Cernuda y se apodera de todo?

Son muchas las ideas de Paz sobre la conquista, en sus ensayos sobre historia, artes y letras. Se podría armar un libro interesante si se reactivase la orden de divulgar su obra entre el Pueblo, dado que es ‘fuente de identidad y desarrollo comunitario’, como declaró en 2023, con el aval de





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paz Conquista Ideas Reclusiones Discusiones Cortés Cuauhtémoc Mito Historia Artes Y Letras Identidad Desarrollo Comunitario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conquista Jannik Sinner el título en el Abierto de RomaEl tenista italiano, número uno del mundo, se impuso por doble 6-4 al noruego Casper Ruud para completar los nueve torneos Master 1000 en su palmarés; el último jugador transalpino en coronarse en este certamen fue Adriano Panatta en 1976.

Read more »

Aseguran armas y precursores químicos en CuliacánFuerzas federales y estatales realizan dos operativos en los sectores Valle Alto y La Conquista

Read more »

América Femenil conquista su tercer título de liga tras golear a RayadasCon anotaciones de Irene Guerrero, Geyse Ferreira y Scarlett Cambreros, el conjunto capitalino refrendó su condición como líder del torneo regular y el equipo que más goles marcó.

Read more »

Aviso de cortes en el suministro de agua potable en la alcaldía Xochimilco, CDMXLa Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) ha anunciado los cortes del suministro de agua potable en la alcaldía Xochimilco, por una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo S-3. El servicio se restablecerá el 19 de mayo a las 20:00 horas.

Read more »