Identidad del hombre lesionado durante ataque armado en Salamanca, Guanajuato, y muerte del agresor

La Fiscalía General del Estado confirma la identidad del hombre lesionado en un ataque armado ocurrido en Salamanca, Guanajuato, confirmando además que el agresor resultó muerto mientras recibía atención médica. Además, informaron que tras la agresión otras dos mujeres lesionadas y que las tres personas heridas fueron trasladadas por sí mismas a hospitales.

La Fiscalía General del Estado ha confirmado la identidad del hombre lesionado durante un ataque armado en Salamanca , Guanajuato , cuyo agresor resultó muerto a raíz de las heridas sufridas.

La víctima identificada como Leonel resultó herido en la calle Sánchez Torrado, casi a la esquina con Avenida del Trabajo, donde hombres armados abrieron fuego dejándole a otras dos mujeres lesionadas, una de ellas colateral. Tras la agresión, las tres personas heridas fueron trasladadas por sus propios medios a hospitales. Elementos de Seguridad Pública y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar tras el reporte del sistema de emergencias 911.

Las investigaciones continúan en torno a los móviles del ataque y la identidad de los responsables. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las dos mujeres lesionadas





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