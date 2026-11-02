Identificadas 66 víctimas del choque de trenes en Toledo con 12 mexicanos

El CID confirma la identidad de 66 fallecidos por el choque de trenes en Toledo, incluyendo 12 mexicanos. El accidenteeocurrió el 28 de octubre y deja tres desaparecidos.

El Centro Integrado de Datos (CID) ha confirmado la identificación de 66 personas fallecidas como consecuencia del choque de trenes que tuvo lugar el pasado 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo. Este organismo, creado específicamente para coordinar las labores de identificación tras el siniestro, señaló que de los 66 cuerpos identificados hasta el domingo, 54 corresponden a ciudadanos españoles y 12 son extranjeros.

Balance de victimas extranjeras y desaparecidos

Dentro del grupo de nacionales extranjeros identificados, se encuentra una persona de nacionalidad mexicana. El organismo pointed out que las identificaciones corresponden a 54 ciudadanos españoles y 12 extranjeros, todas de nacionalidad extranjera en este subgrupo. Además, indicó que continúan activas tres denuncias por desaparición correspondientes a dos ciudadanos australianos y uno japonés, cuyos paraderos no habían sido confirmados anteriormente.

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Confirmacion de nacionalidad mexicana en el siniestro

La confirmación de los fallecidos ocurre después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el domingo que uno de los ciudadanos mexicanos, Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes, había sido identificado. Este individuo viajaba como turista en el vagón número ocho de un tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla. La Cancillería había reportado previamente, hasta el 1 de noviembre, que 12 personas mexicanas habían sido identificadas entre las involucradas en el accidente.

Contexto del accidente ferroviario en Toledo

El accidenteOccurred alrededor de las 8:53 horas del pasado miércoles, cuando el tren AVE 2080, que viajaba de Madrid a Sevilla, chocó con el tren Iryo 6076, que se encontraba por delante. El impacto provocó el descarrilamiento de varias unidades. El siniestro ocurrió en el kilómetro 118, entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo. En uno de los trenes viajaban un número significativo de pasajeros.

Investigacion sobre fallos de señalizacion y normativa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España informó que, registrada alrededor de las 8:32 horas, se produjo una falla que provocó la detención de seis trenes en un tramo de aproximadamente 90 kilómetros. Ocho minutos después, el centro de control de Adif en Atocha tomó una decisión que contraviene la normativa ferroviaria, pues ante la falla del sistema la circulación debía realizarse con una velocidad limitada y con marcha a la vista.

Declaraciones oficiales y refuerzo de seguridad

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, señaló en conferencia de prensa que se dio una orden para reanudar la marcha, aunque se tenía tiempo para corregir esa decisión. La orden se tomó sin establecer una limitación de velocidad, y señaló que el AVE recorrió unos 25 kilómetros antes de alcanzar al Iryo, que permanecía detenido en la vía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró la semana pasada que trabajan día y noche para dar una respuesta a los familiares de las víctimas y que van a reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder.

Comparacion con otros siniestros ferroviarios en Espana

Sánchez afirmó que no es admisible para un país como España tener dos accidentes de alta velocidad, ambos con un elevado número de fallecidos, en un mismo año y aseguró que si hubo negligencias se terminará sabiendo. El accidente ocurrió meses después de otro siniestro ferroviario registrado el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde un tren Iryo descarriló e invadió la vía contigua y chocó con un tren Alvia. El de Urda se convirtió en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España desde 2013, cuando un tren Alvia descarriló en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, y dejó un saldo mortífero significativo.