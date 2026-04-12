Identifican a Minero Fallecido en el Colapso de la Mina Santa Fe en Sinaloa

Autoridades confirman la identidad de un minero de Guanajuato fallecido tras el derrumbe en la mina Santa Fe, Sinaloa. Se continúa la búsqueda de un minero desaparecido, mientras que dos fueron rescatados con vida.

Las autoridades confirmaron la identidad de Abraham Aguilera, uno de los trabajadores que perdió la vida tras el trágico colapso ocurrido en la mina Santa Fe, ubicada en este municipio del sur de Sinaloa . El minero, originario de Guanajuato , había quedado atrapado desde el derrumbe que se registró a finales de marzo.

Este lamentable suceso, que tuvo lugar el 25 de marzo de 2026, fue provocado por el colapso de una presa de jales, lo que generó la inundación de los túneles con agua y residuos mineros, dejando a varios trabajadores atrapados en el interior del yacimiento operado por Industrial Minera Sinaloa. Las labores de rescate se han prolongado por días, enfrentando condiciones extremadamente difíciles dentro de la mina, donde los altos niveles de agua, lodo y materiales tóxicos han dificultado el acceso de los equipos de emergencia, entorpeciendo las tareas de búsqueda y rescate de los mineros desaparecidos. \Según los informes oficiales, al momento del incidente, se encontraban 25 trabajadores en el interior de la mina. De estos, 21 lograron salir por sus propios medios, pero cuatro quedaron atrapados en las galerías subterráneas. El arduo trabajo de los rescatistas se ha centrado en superar los obstáculos presentados por la inundación y los riesgos ambientales, utilizando bombas de extracción para drenar el agua, maquinaria pesada para remover escombros y equipo de buceo para explorar las áreas inundadas. El cuerpo de Abraham Aguilera fue localizado durante las labores de rescate. El minero, de 33 años, había emigrado desde Guanajuato en busca de nuevas oportunidades laborales en el sector minero. Su familia, manteniéndose cerca del lugar, solicitó el apoyo de las autoridades para acelerar los trabajos de rescate, alimentando la esperanza de encontrarlo con vida, una esperanza que lamentablemente se vio truncada con el hallazgo del cuerpo. \Hasta la última actualización, las autoridades han reportado el rescate con vida de dos trabajadores, mientras que continúa la búsqueda de un minero que aún se encuentra desaparecido. En el operativo participan activamente elementos del Ejército Mexicano, personal de Protección Civil y brigadas especializadas, desplegando todos los recursos necesarios para avanzar en las zonas inundadas y alcanzar al último minero que permanece atrapado. La tragedia ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de manifiesto los riesgos inherentes a la actividad minera. La comunidad y las autoridades permanecen unidas en el esfuerzo por brindar apoyo a las familias afectadas y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes. Para estar siempre informado de lo más relevante de México y el mundo, suscríbase a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón, nos comprometemos a mantenerlo al tanto de los acontecimientos más importantes, porque una persona informada siempre tiene la razón. El compromiso de La Razón es mantener a la población informada con la mayor precisión y objetividad, sobre los acontecimientos más relevantes del país y el mundo. MS





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