Identifican dos fases clave en el origen de la leucemia infantil

Un estudio revela que la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) se desarrolla en dos etapas, la primera antes del nacimiento y la segunda después. Este descubrimiento podría llevar a estrategias de prevención más efectivas.

El estudio revela un avance significativo en la comprensión de la leucemia linfoblástica aguda de células B ( LLA-B ), la forma más común de cáncer infantil. La investigación, liderada por investigadores de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en España, identifica dos fases clave en el desarrollo de la enfermedad, abriendo la puerta a posibles estrategias de prevención y tratamiento más efectivas.

El estudio sugiere que la LLA-B se origina en dos etapas distintas: la primera, que ocurre antes del nacimiento, y la segunda, que se manifiesta después del nacimiento del niño. Esta nueva comprensión del proceso de la enfermedad proporciona una base sólida para futuros esfuerzos en la lucha contra la leucemia infantil. Los investigadores Namitha Thampi, Òscar Molina y Pablo Menéndez han liderado este importante avance científico. \En la primera fase, durante el desarrollo fetal, algunas células sanguíneas experimentan un fenómeno llamado hiperdiploidia. Esto significa que estas células presentan un número anormalmente elevado de cromosomas, con cantidades que oscilan entre 51 y 63 en lugar de los 46 cromosomas habituales. Esta alteración cromosómica se observa en un porcentaje significativo de casos de LLA-B en niños, concretamente entre el 35% y el 40%. La hiperdiploidia por sí sola no es suficiente para desencadenar la leucemia, pero crea un terreno propicio para que se desarrollen las mutaciones necesarias. La segunda fase, posterior al nacimiento, implica la acumulación de mutaciones genéticas adicionales que transforman las células hiperdiploides en células leucémicas, capaces de proliferar de manera descontrolada. Los investigadores estiman que entre ambas fases existe una ventana temporal de entre dos y seis años, periodo que coincide con el pico de incidencia de la LLA-B. Durante este tiempo, las células con cromosomas extra pueden proliferar más de lo normal y acumular errores genéticos adicionales. Esta inestabilidad cromosómica altera el funcionamiento celular, haciendo que las células se dividan más lentamente y permanezcan en un estado inmaduro durante más tiempo. El estudio, además, ha utilizado avanzados métodos de investigación, incluyendo la secuenciación genética de célula única, que permite analizar el ADN de cada célula individualmente, y modelos experimentales en ratones para observar la evolución de las células en un organismo vivo. \El descubrimiento de estas dos fases clave en el origen de la LLA-B es un paso crucial hacia el desarrollo de estrategias preventivas. Los investigadores destacan la importancia de comprender estos procesos para diseñar intervenciones tempranas que puedan evitar o mitigar el desarrollo de la leucemia infantil. Conocer la secuencia de eventos que conducen a la enfermedad abre nuevas vías para la investigación y el desarrollo de terapias dirigidas. Actualmente, la LLA-B es uno de los cánceres infantiles con mejor pronóstico, con tasas de curación que superan el 85%, gracias a tratamientos como la quimioterapia, el trasplante de médula ósea y la inmunoterapia. Sin embargo, este nuevo conocimiento sobre la etiopatogenia de la enfermedad ofrece la posibilidad de mejorar aún más los resultados y reducir el impacto de la leucemia en la vida de los niños. Este estudio también subraya la importancia de la investigación continua en el ámbito de la oncología infantil, con el objetivo de comprender mejor las causas de los cánceres infantiles y desarrollar tratamientos más efectivos y menos tóxicos





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