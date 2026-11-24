El centrocampista de Pachuca, Idrissi, valora el estilo mexicano de Chivas como un reto competitivo más en la Liguilla. Con fechas definidas para noviembre, el equipo busca su primer título en seis temporadas mientras se prepara para el duelo.

El mediocampista Idrissi se ha pronunciado sobre el próximo desafío que enfrenta Pachuca en la fase final del torneo. En una reciente conversación con Zaritzi Sosa para TUDN, el futbolista declaró que la política de exclusividad de jugadores nacionales de Chivas no constituye una ventaja determinante para ganar partidos. Considera que el talento individual y el rendimiento colectivo son los factores que realmente definen el éxito en competencia.

Percepción de Idrissi sobre el plantel de Chivas

Idrissi reconoce que Chivas es un equipo con mucho talento y varios jugadores que destacan en la selección nacional. A pesar de no sentir una diferencia significativa en el ADN de los clubes mexicanos, valora el desempeño demostrado durante la temporada regular. El futbolista admite que Pachuca debe respetar al rival, ya que Chivas terminó primero con muchos puntos y mostró un fútbol de alta calidad.

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El jugador describe el encuentro como un partido muy interesante e intenso. A su juicio, ambos equipos buscan el triunfo de manera incansable, lo que convierte a este duelo en un enfrentamiento ideal para iniciar la etapa decisiva. La intensidad del juego será clave para definir los pasos siguientes en la competición, dado el historial reciente de ambas instituciones.

Meta histórica de Idrissi con Pachuca

Este semestre, Idrissi tiene una duda por saldar en su sexta temporada como jugador de Pachuca. Confiesa que lleva tres años en el club y que, como deportista, siempre desea ganar títulos. Sin embargo, reconoce que este título específico aún le falta por conseguir. La Liguilla representa la oportunidad perfecta para cerrar esta brecha y agregar un nuevo logro a su palmarés con el equipo tuzo.

La búsqueda del primer título en seis años motiva al mediocampista y a sus compañeros. Aunque la experiencia previa en el torneo es valiosa, la presión por conseguir la victoria final es un elemento constante. Idrissi mantiene una actitud enfocada en el rendimiento individual y colectivo, sin dejarse llevar por factores externos como las políticas de contratación de otros clubes.

Calendario oficial de la ida y la vuelta

Las eliminatorias se disputarán entre el 25 y el 26 de noviembre para la ida, y el 28 y 29 de noviembre para la vuelta. Pachuca se enfrentará a Chivas en el Estadio Hidalgo el jueves 26 de noviembre a las 7:00 pm CT México. La fecha de vuelta se jugará en el Estadio Akron el domingo 29 de noviembre a las 7:07 pm CT México.

El horario para Estados Unidos será a las 8:00 pm ET en la ida y 8:07 pm ET en la vuelta. Otros partidos de la Liguilla incluyen el duelo en el Estadio León el jueves 26 de noviembre a las 9:10 pm CT México. La vuelta de ese encuentro será en el Estadio Banorte el domingo 29 de noviembre a las 9:00 pm CT México.

Además, se disputarán partidos en el Estadio BBVA el miércoles 25 de noviembre a las 9:10 pm CT México. La vuelta de este choque será en el Estadio Banorte el sábado 28 de noviembre a las 9:10 pm CT México. Finalmente, el Estadio Nemesio Diez albergará un duelo el miércoles 25 de noviembre a las 7:00 pm CT México, con vuelta en el Estadio Jalisco el sábado 28 de noviembre a las 7:00 pm CT México.

Estas fechas y horarios definen el calendario para todos los equipos participantes en la ronda eliminatoria. La preparación de los clubes se intensifica con estos plazos precisos, asegurando que cada equipo esté listo para el máximo nivel de competencia. La atención se centra ahora en los preparativos tácticos y físicos para los enfrentamientos programados en noviembre.