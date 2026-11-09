IECM aprueba materiales para elecciones CDMX 2027

El IECM valida insumos logísticos para la jornada del 6 de junio de 2027, priorizando accesibilidad y renovando 24,650 piezas clave para asegurar la transparencia del voto.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM) ha formalizado la aprobación de los modelos de materiales logísticos esenciales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. Esta decisión del Consejo General configura la base operativa para la adquisición y rehabilitación de un total de 24 mil 650 piezas, un volumen significativo que incluye cajas paquete electoral, cintas de seguridad especializadas y lupas tipo Fresnel diseñadas para garantizar la transparencia del proceso.

Diseños técnicos y renovación logística

El Consejo General del IECM avaló los diseños específicos que serán implementados en las mesas directivas de casilla única durante la jornada del 6 de junio de 2027. Entre los elementos clave aprobados se encuentran las urnas, las bases porta urna, los canceles electorales, las mamparas especiales para la privacidad del votante, los marcadores de boleta y los sellos en forma de "X". Adicionalmente, se incorpora el uso de lupas para facilitar la lectura de las boletas, asegurando que cada componente funcione como un sistema integrado.

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La estrategia de suministro del IECM divide la producción en dos categorías claras: fabricación nueva y rehabilitación de insumos existentes. Para garantizar la seguridad y trazabilidad de los materiales, el instituto producirá 2 mil cajas paquete electoral nuevas, así como 14 mil 500 cintas de seguridad que portarán el logotipo institucional. Complementariamente, se fabricarán ocho mil lupas tipo Fresnel, elementos indispensables para la verificación precisa de los sufragios en las casillas.

Una parte importante de la logística se destina a la votanza de los capitalinos residentes en el extranjero, una población que requiere mecanismos específicos para garantizar su derecho al sufragio. Para las mesas de escrutinio y cómputo del voto de estos ciudadanos, el IECM fabricará 50 cajas paquete electoral específicas. Asimismo, se producirán 100 charolas contenedoras de sobres y fajillas, elementos esenciales para la elección de Diputación Migrante, asegurando que estos votantes tengan un canal formal y estructurado.

Accesibilidad y diseño universal

Los modelos aprobados por el IECM incorporan criterios estrictos de accesibilidad, funcionalidad y diseño universal, enfocados en facilitar el ejercicio del voto. Estos ajustes benefician directamente a personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria. Las urnas contarán con etiquetas superiores y laterales identificables, además de incluir señalización en sistema Braille, lo que permite a las personas con discapacidad visual utilizar los materiales de forma autónoma.

Las cajas paquete electoral también recibirán adecuaciones específicas, como fundas de polivinil protectoras y etiquetas identificadas con el color correspondiente a la elección de mayor jerarquía. Estas medidas técnicas buscan minimizar errores humanos y asegurar que la cadena de custodia sea robusta. El resto del material requerido, incluyendo urnas, bases porta urna, lupas, sellos "X", canceles y mamparas, será rehabilitado y reutilizado, aprovechando los insumos disponibles para reducir costos y optimizar recursos.

Calendario electoral y cargos en disputa

La jornada electoral en la Ciudad de México está programada para el primer domingo de junio de 2027, específicamente el domingo 6 de junio, con un horario de atención de 08:00 a 18:00 horas. En esta ocasión, el electorado capitalino participará en la elección de un total de 286 cargos públicos, lo que representa una de las renovaciones más amplias de la democracia local. La participación ciudadana será clave para definir el rumbo político de la entidad durante los siguientes años.

De los 286 cargos en disputa, 16 corresponden a personas titulares de las alcaldías, una posición de alta visibilidad y responsabilidad administrativa. Además, se elegirán 204 Concejalías, roles fundamentales en la gestión territorial local. Las 66 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México se completan con una mezcla de votación directa y representación proporcional, garantizando una composición parlamentaria diversa y representativa.

La distribución de las 66 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México refleja un equilibrio entre la voluntad popular directa y la proporcionalidad. Treinta y cuatro diputaciones serán elegidas mediante voto directo en distritos electorales, destacando entre ellas una diputación migrante dedicada a representar los intereses de los ciudadanos en el extranjero. Las restantes 32 diputaciones se asignarán bajo el principio de representación proporcional, asegurando que la composición del congreso refleje fielmente la diversidad política del electorado.