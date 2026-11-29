El IECM recupera el 99.22% de insumos para el Proceso Electoral Local 2026-2027, enfocándose en urnas y cajas. Se prepara el acondicionamiento de 39 mil piezas para 2027.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM) ha reportado un progreso significativo del 99.22 por ciento en la rehabilitación de los materiales electorales esenciales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. Esta cifra refleja el éxito en la recuperación de 95 mil 495 unidades de las 96 mil 240 piezas totales contempladas en el programa oficial de este año, asegurando la operatividad logística para las futuras comicios.

Cobertura y alcance de la recuperación

Los trabajos de restauración están siendo ejecutados bajo la responsabilidad directa de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG). Este equipo técnico se ha enfocado en devolver a la operación una amplia variedad de elementos críticos, incluyendo cajas paquete electorales, urnas destinadas a las elecciones de diputaciones al Congreso capitalino y alcaldías, bases porta urna, mamparas especiales y sellos con la letra "X". Asimismo, se han restaurado lupas fresnel y materiales específicos para simulacros, garantizando la integridad visual y funcional de cada ítem.

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Situación de los canceles modulares

El único material que aún permanece en proceso activo de rehabilitación son los canceles modulares electorales del modelo IECM, de los cuales se ha logrado recuperar el 91.53 por ciento de las piezas programadas. A pesar de este alto porcentaje, todavía faltan por atender 745 unidades concretas. El instituto prevé concluir estas labores de reparación y ajuste durante los primeros días de diciembre, una fecha clave para asegurar la disponibilidad de estos elementos en el calendario de preparación.

Almacenamiento y uso alternativo

Aunque estos canceles no están considerados para su distribución directa en las Mesas Directivas de Casilla durante la jornada principal, serán conservados en condiciones adecuadas de almacenamiento. Esta medida responde a la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiera utilizarlos en el futuro, optimizando los recursos compartidos entre los organismos electorales federales y locales. La precaución técnica busca evitar la obsolescencia de activos gubernamentales mediante un mantenimiento preventivo constante.

Proceso técnico y sostenibilidad

El proceso de rehabilitación comprende labores exhaustivas de limpieza, retiro de adhesivos y tintas, revisión detallada de componentes y la sustitución de las partes que presentan algún deterioro visible. Con estas acciones, el IECM busca prolongar la vida útil de los insumos utilizados en las jornadas electorales y ejercicios de participación ciudadana. Esta estrategia operativa permite reducir significativamente la compra de materiales nuevos y disminuir los residuos generados por componentes plásticos y metálicos, alineándose con prácticas de sostenibilidad institucional.

Preparación para el acondicionamiento en 2027

Una vez terminada la rehabilitación actual, el organismo electoral iniciará durante el primer trimestre de 2027 una nueva etapa para acondicionar 39 mil 900 piezas. Esta fase contempla la colocación de etiquetas, la incorporación de fundas de polivinil a las cajas paquete electorales y el embalaje de cajas y urnas para protegerlas antes de su distribución final. El objetivo es disponer oportunamente de los materiales necesarios para equipar las Mesas Directivas de Casilla.

Logística y respuesta a contingencias

El plan estratégico incluye atender los mecanismos de Voto Anticipado y abastecer los centros de distribución que se instalarán durante la jornada electoral. Esta infraestructura logística adicional tiene como función principal responder a posibles contingencias por falta de insumos durante el desarrollo de la votación. La preparación meticulosa de cada pieza garantiza que el IECM cuente con la capacidad operativa necesaria para sostener la democracia local en el Estado de México con eficiencia y transparencia.