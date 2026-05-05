IECM Concluye Cómputo de Resultados de COPACO y Consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informa la conclusión del 100% del cómputo de resultados de las elecciones de COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, con una participación ciudadana del 6.4% en promedio. Se da paso a la integración de las comisiones y la ejecución de proyectos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha anunciado la conclusión exitosa del proceso de cómputo de resultados correspondientes a la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria ( COPACO ) y a la Consulta de Presupuesto Participativo para los años 2026 y 2027.

Este anuncio marca un hito importante en la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia local en la capital del país. La información fue presentada durante la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, donde se detalló que el 100% de los votos han sido procesados a través del Sistema de Cómputo y Validaciones para las Consultas Ciudadanas 2026 (SICOVACC), con un corte de información establecido a las 16:11 horas del 4 de mayo.

El secretario ejecutivo del instituto, Bernardo Núñez Yedra, informó que la participación ciudadana en la elección de las COPACO alcanzó un 6.40%, mientras que en la consulta de presupuesto participativo para 2026 se registró un 6.42% y para 2027 un 6.41%. Estos porcentajes, aunque modestos, representan una valiosa contribución de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre el futuro de sus comunidades.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, enfatizó que la conclusión de esta etapa es solo una parte de un proceso más amplio y continuo, que incluye la integración formal de las COPACO y, lo más importante, la ejecución efectiva de los proyectos que fueron seleccionados por la ciudadanía. Este compromiso con la implementación de los proyectos es fundamental para garantizar que la participación ciudadana tenga un impacto real y tangible en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

La presidenta de la comisión, Erika Estrada Ruiz, resaltó que la participación registrada en estas consultas equivale a aproximadamente 450 mil opiniones ciudadanas expresadas a través del voto, lo que demuestra un interés significativo de la población en involucrarse en los asuntos públicos y en la definición de las prioridades de inversión en sus colonias y barrios. La transparencia y el orden fueron características distintivas de todo el proceso electoral, según lo informado por las consejeras María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido.

La consejera Gil Sánchez confirmó que se instalaron la totalidad de las mesas receptoras de votación en los diferentes puntos de la ciudad, y que cualquier incidente reportado durante la jornada electoral fue atendido de manera oportuna y eficiente por el personal del IECM. Por su parte, la consejera Guerra Pulido subrayó que el desarrollo del proceso se llevó a cabo bajo condiciones de orden y transparencia, lo que contribuyó a generar confianza en los resultados y a fortalecer la legitimidad de las COPACO y de los proyectos seleccionados.

La sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación se inició el 3 de mayo a las 9:00 horas y se mantuvo en carácter permanente durante toda la jornada electoral, concluyendo formalmente el 4 de mayo a las 17:12 horas. Esta prolongada sesión de trabajo demuestra el compromiso del IECM con la supervisión rigurosa del proceso electoral y con la garantía de que se respeten los principios de transparencia y equidad.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información relevante sobre los resultados de las elecciones de COPACO y de la Consulta de Presupuesto Participativo, incluyendo los datos desglosados por alcaldía y por colonia, a través de su página web y de sus redes sociales. Esta medida busca fomentar la rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos puedan verificar la validez de los resultados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades electorales.

El siguiente paso en este proceso es la integración formal de las Comisiones de Participación Comunitaria, que estarán conformadas por ciudadanos electos que representarán los intereses de sus comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos. Estas comisiones tendrán la responsabilidad de elaborar propuestas de proyectos que respondan a las necesidades y prioridades de sus colonias, y de supervisar la ejecución de los mismos.

La participación de las COPACO es fundamental para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que los proyectos que se implementen tengan un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Además de la integración de las COPACO, el IECM también se encargará de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos seleccionados a través de la Consulta de Presupuesto Participativo.

Este seguimiento incluirá la verificación del cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos, así como la evaluación de los resultados obtenidos. El objetivo es garantizar que los proyectos se lleven a cabo de manera exitosa y que los beneficios esperados se materialicen en beneficio de la comunidad. El Instituto Electoral de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la promoción de la participación ciudadana y con el fortalecimiento de la democracia local.

Se espera que este proceso sirva de modelo para otras ciudades y estados del país, y que contribuya a construir una sociedad más justa, equitativa y participativa. La transparencia, el orden y la rendición de cuentas seguirán siendo los pilares fundamentales de la gestión del IECM, en beneficio de todos los ciudadanos de la Ciudad de México





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