IECM inicia asambleas para informar sobre Presupuesto Participativo 2026-2027 en la Ciudad de México

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) comenzó las Asambleas de Información y Selección del Presupuesto Participativo 2026 y 2027, donde se presentarán los proyectos ganadores y se conformarán comités ciudadanos para su vigilancia y ejecución.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM ) ha iniciado las Asambleas de Información y Selección correspondientes al Presupuesto Participativo 2026 y 2027, un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía no solo conocer los proyectos ganadores en cada unidad territorial, sino también involucrarse activamente en la supervisión de su ejecución.

Este proceso, que se extenderá desde el 5 de junio hasta el 12 de julio, se desarrolla en Various unidades territoriales de la capital y está diseñado para transparentar el destino de los recursos públicos asignados mediante la consulta ciudadana. Durante estas asambleas, se presentarán los detalles específicos de cada proyecto aprobado, se explicará la forma en que se aplicarán los fondos y se ofrecerá un calendario preliminar de ejecución, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que obliga a realizar este tipo de reuniones informativas una vez definidos los proyectos ganadores.

La participación del IECM, junto con las autoridades competentes de cada alcaldía, busca garantizar que la información fluya de manera clara y oportuna hacia la población, fortaleciendo así la rendición de cuentas y el control social sobre el presupuesto participativo. Uno de los aspectos centrales de estas asambleas es la constitución de los Comités de Ejecución y de Vigilancia, cuerpos ciudadanos que jugarán un papel crucial en el seguimiento de los proyectos.

Dichos comités serán integrados por residentes de cada unidad territorial que manifiesten su interés en participar, y sus integrantes serán seleccionados mediante un sorto público, o insaculación, para garantizar transparencia y equidad en la conformación. Los Comités de Ejecución tendrán la responsabilidad de dar seguimiento puntual a las obras y acciones aprobadas, administrar los recursos financieros que se les asignen, realizar la comprobación de gastos correspondiente y emitir informes periódicos sobre los avances alcanzados.

Además, deberán responder a las solicitudes de información que les presenten tanto el Comité de Vigilancia como las autoridades locales o el propio IECM. Por otro lado, los Comités de Vigilancia actuarán como órganos de supervisión independiente, encargados de monitorear tanto el desarrollo de los proyectos como el uso de los recursos públicos, informando constantemente a la comunidad sobre el estado que guardan las obras y las acciones de seguimiento implementadas.

La ejecución financiera de los proyectos estará a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que dispersará los recursos conforme al calendario que ella misma determine, en coordinación con los comités correspondientes. Para asegurar el correcto uso de los fondos, la Secretaría de la Contraloría local tendrá la facultad de intervenir en caso de detectarse irregularidades o un manejo indebido de los recursos, aplicando las sanciones que correspondan según la legislación vigente.

Todos los detalles sobre las asambleas, incluidos los horarios, ubicaciones específicas y la lista de proyectos por unidad territorial, pueden consultarse en el sitio web oficial habilitado por el IECM para este proceso, lo que garantiza el acceso universal a la información. Este esfuerzo conjunto entre institutes electorales, dependencias gubernamentales y ciudadanos organizados refleja el compromiso de la Ciudad de México por profundizar su régimen de participación ciudadana y por construir una cultura de transparencia y responsabilidad en el manejo del presupuesto público, donde los habitantes no son solo beneficiarios, sino actores activos en la transformación de su entorno





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