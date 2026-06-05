IECM lanza Aul@ Ciudadana, plataforma virtual de educación cívica

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el Documento Rector de Aul@ Ciudadana, una plataforma digital que ofrecerá cursos virtuales autogestivos sobre educación cívica y participación democrática, como parte de su estrategia institucional 2024-2029.

La Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM ) aprobó el Documento Rector del Aul@ Ciudadana en materia de Educación Cívica.

Este documento sienta las bases para el diseño, desarrollo y operación de una plataforma virtual que busca fortalecer la cultura democrática y la construcción de ciudadanía en la capital del país. La iniciativa, enmarcada en el Plan General de Desarrollo del IECM 2026-2029 y en la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2024-2029, contempla el uso de herramientas tecnológicas y materiales educativos accesibles para promover la participación ciudadana y el pensamiento crítico.

La plataforma ofrecerá cursos virtuales autogestivos que podrán ser tomados desde computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes, permitiendo a los usuarios avanzar a su propio ritmo. El consejero electoral Ernesto Ramos Mega destacó que Aul@ Ciudadana permitirá acercar contenidos de educación cívica a diversos sectores de la población, eliminando barreras geográficas y de horario.

La plataforma integrará contenidos educativos, procesos formativos y herramientas tecnológicas en un entorno digital accesible y autogestivo, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones institucionales en esta materia. Se espera que los cursos aborden temas como la participación democrática, los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía, utilizando metodologías de aprendizaje apoyadas en recursos tecnológicos.

La herramienta permitirá a los habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México acceder a la educación cívica sin necesidad de asistencia presencial, lo que representa un avance significativo en la inclusión y la equidad educativa. Como parte de los trabajos previos a su puesta en marcha, Ramos Mega propuso realizar una presentación de la plataforma ante las consejerías integrantes de la Comisión y del Consejo General, con el fin de mostrar su funcionamiento, la estructura de los cursos y las dinámicas de interacción previstas para las personas usuarias.

Esta presentación permitirá recibir retroalimentación y ajustar el proyecto antes de su lanzamiento oficial. La plataforma Aul@ Ciudadana se alinea con los esfuerzos del IECM por modernizar sus procesos educativos y fomentar una ciudadanía más informada y participativa. Con esta iniciativa, el instituto busca responder a los desafíos de la democracia contemporánea, ofreciendo herramientas que faciliten el aprendizaje continuo y la reflexión crítica sobre los asuntos públicos.

La educación cívica en línea representa una oportunidad para llegar a públicos que tradicionalmente han estado alejados de estos temas, como los jóvenes, las personas con discapacidad o quienes viven en zonas de difícil acceso. Además, los cursos autogestivos permitirán que cada persona adapte su aprendizaje a sus necesidades e intereses, promoviendo una formación más personalizada y efectiva.

La estrategia integral del IECM para el período 2024-2029 incluye el uso de plataformas digitales como un eje central para la promoción de la cultura democrática. Aul@ Ciudadana no solo ofrecerá cursos, sino que también servirá como un repositorio de recursos educativos abiertos, foros de discusión y espacios de colaboración entre la ciudadanía y las instituciones.

Se prevé que la plataforma tenga un impacto positivo en la consolidación de la democracia participativa en la Ciudad de México, al empoderar a los ciudadanos con conocimientos y habilidades para involucrarse activamente en la vida pública. El proyecto ha sido bien recibido por diversos sectores, que ven en la educación cívica virtual una herramienta clave para enfrentar la desinformación y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

Con la aprobación del Documento Rector, el IECM da un paso firme hacia la implementación de esta plataforma, que se espera esté operativa antes de que finalice el año. La Comisión encargada dará seguimiento puntual al desarrollo de los contenidos y a la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar una experiencia de usuario óptima.

En resumen, Aul@ Ciudadana representa una apuesta innovadora por la educación cívica digital, con el potencial de transformar la manera en que los ciudadanos se relacionan con la democracia y la participación política en el contexto urbano de la capital mexicana





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