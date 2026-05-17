IECM regula la fiscalización de recursos para la revocación de mandato en CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México establece lineamientos estrictos para transparentar el financiamiento de los procesos de revocación de mandato, prohibiendo el uso de recursos públicos y fondos ilícitos.

Para comenzar, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM ) ha dado un paso fundamental en la consolidación de la democracia local al aprobar los lineamientos normativos destinados a regular y fiscalizar los recursos económicos utilizados en los procesos de revocación de mandato .

Esta medida es crucial ya que afecta directamente a las diputaciones, alcaldías y concejalías que resultaron electas en el proceso electoral de 2023-2024. La finalidad primordial de estas reglas es asegurar que el ejercicio de la voluntad popular no se vea contaminado por el uso indebido de dinero, ya sea proveniente de fuentes públicas o privadas no autorizadas, garantizando así que la equidad en la contienda sea el eje rector de estos procesos ciudadanos.

En cuanto a la operatividad de estas normativas, se ha establecido una estructura de rendición de cuentas muy rigurosa. Los comités promotores, que son los encargados de impulsar la solicitud de revocación, tendrán la responsabilidad de presentar dos informes detallados. El primero se centrará exclusivamente en la etapa de recolección de firmas, donde se debe transparentar cómo se obtuvieron y gastaron los recursos para movilizar a la ciudadanía.

El segundo informe cubrirá la etapa de promoción y difusión, donde el escrutinio será aún más severo para evitar que se compren voluntades. Por otro lado, los servidores públicos que decidan participar activamente en la defensa de su cargo deberán entregar informes similares sobre sus ingresos y egresos, evitando que se confundan los recursos personales con los públicos o que se utilicen estructuras gubernamentales para fines electorales.

La rigurosidad de la fiscalización se manifiesta en la prohibición categórica de diversas fuentes de financiamiento. Está estrictamente prohibido el uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental, ya que esto representaría una ventaja injusta y un abuso de poder.

Asimismo, se veta cualquier aportación de fuentes ilícitas, dinero de partidos políticos, contribuciones de personas extranjeras, sindicatos, organismos internacionales y asociaciones religiosas. Incluso las empresas mercantiles mexicanas tienen restringida su participación financiera en estos procesos. Un punto particularmente relevante es la prohibición de contratar espacios en radio y televisión, una medida diseñada para evitar que quienes posean un mayor poder económico puedan manipular la opinión pública mediante campañas mediáticas masivas.

Para asegurar el cumplimiento de estas reglas, el IECM ha implementado mecanismos de control financiero estrictos. Todas las operaciones que superen los límites permitidos en efectivo deberán realizarse obligatoriamente a través del sistema bancario, facilitando así la trazabilidad del dinero.

Además, se exige que toda la documentación comprobatoria sea conservada por un periodo mínimo de cinco años, lo que permite auditorías retrospectivas en caso de denuncias. La responsabilidad de supervisar este complejo sistema recae en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM, la cual posee la facultad de solicitar datos adicionales y verificar la veracidad de cada centavo reportado.

Si se detectan anomalías, el Consejo General podrá iniciar procedimientos sancionadores o incluso turnar los casos a las autoridades penales correspondientes. Finalmente, es importante recordar que la revocación de mandato representa un avance en la participación ciudadana, permitiendo que el electorado evalúe el desempeño de sus representantes a mitad de su gestión.

En el caso de la Ciudad de México, los plazos legales han sido claros: los titulares de alcaldías y concejalías alcanzaron la mitad de su periodo el 1 de abril de 2026, mientras que los diputados lo hicieron el 1 de marzo del mismo año. Con estas nuevas reglas de fiscalización, el IECM busca que este mecanismo no sea utilizado como una herramienta de persecución política o un despliegue de poder económico, sino como un ejercicio genuino de rendición de cuentas y soberanía popular





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