IECM solicita presupuesto histórico para elecciones 2027 y cambio social en hogares

El Instituto Electoral de la Ciudad de México pide 2707 millones de pesos para su operación y las elecciones de junio de 2027, mientras crecen los hogares unipersonales.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM) aprobó recientemente su proyecto de presupuesto anual, en el que solicitan más de 620 millones de pesos específicamente para la organización de las elecciones de junio de 2027. Este monto se integra dentro de una solicitud total de dos mil 707 millones 887 mil 14 pesos al Congreso local.

Esta cifra representa los recursos mínimos indispensables para la operación ordinaria permanente del Instituto, la organización del Proceso Electoral Local Ordinario, el otorgamiento de financiamiento público, así como las actividades preparatorias para la Consulta de Presupuesto Participativo 2028 y para la elección de cargos del Poder Judicial.

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Desglose financiero para procesos electorales

Del monto total solicitado, mil 869 millones 740 mil 481 pesos, equivalentes a un 69.05%, corresponden a recursos para las actividades institucionales del IECM. Por otra parte, 838 millones 146 mil 533 pesos, equivalentes a un 30.95%, están destinados al financiamiento público para actividades de los partidos políticos y gastos de campaña.

En cuanto a los recursos para actividades institucionales, se contemplan mil 204 millones 998 mil 653 pesos para la operación ordinaria de 2027. Además, se asignan 622 millones 31 mil 138 pesos para las elecciones, 16 millones 804 mil 514 pesos para actividades preparatorias de la elección del Poder Judicial de 2028, y 25 millones 431 mil 368 pesos para actividades preparatorias de la Consulta de Presupuesto Participativo 2028, entre otros conceptos menores.

Distribución del financiamiento a partidos

Dentro de los 838 millones 146 mil 533 pesos destinados al financiamiento público y gastos de campaña, 627 millones 355 mil 188 pesos corresponden a actividades ordinarias de los partidos políticos. Un monto de 18 millones 820 mil 656 pesos se destina a actividades específicas, y 191 millones 970 mil 689 pesos se reservan para gastos de campaña electorales.

El IECM precisó que la política de gasto para 2027 está orientada al cumplimiento eficaz de sus atribuciones constitucionales y legales, privilegiando el uso eficiente, racional, transparente y responsable de los recursos públicos. Esta estrategia se sustenta en los principios de legalidad, honestidad, austeridad, disciplina financiera, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y máxima publicidad.

Evolución de los hogares en la capital

En la Ciudad de México hay cada vez más hogares en los que habita solo una persona, a la vez que se registra una reducción en los modelos tradicionales de las familias capitalinas. Un fenómeno social que responde a cambios en las dinámicas estructurales, coinciden especialistas. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la capital del país los hogares unipersonales aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años, al pasar de un 15.2% en 2020 a un 18.2% en 2025.

En contraste, los hogares de tipo familiar mostraron una reducción generalizada. El hogar nuclear, integrado por parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió de un 54.7% a un 54.0%. El hogar ampliado, que incluye a otros parientes, cayó de un 26.8% a un 24.3% entre 2020 y 2025.

Casos personales y análisis sociológico

Juan Carlos, un joven de 31 años, vive solo desde hace siete años y comenta que no planea tener hijos ni casarse. Aunque para él la opción de irse a vivir solo inicialmente fue para experimentar y aprender a estar consigo mismo, con el tiempo se dio cuenta de que no necesariamente tienes que hacer tu propia familia para ser funcional. Este sentimiento contrasta con la expectativas de sus padres, quienes consideran que a cierta edad se espera que uno ya deba tener hijos o tener casi la vida resuelta.

Sobre estos cambios en el tipo de familias que hay en la Ciudad de México, Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, consideró que desde un punto de vista sociológico estos fenómenos corresponden a movimientos de la estructura social. Los académicos coinciden en que estos cambios no son ni nuevos ni malos, sino que simplemente responden a cómo se va transformando la estructura social y hacia dónde se está moviendo la sociedad.