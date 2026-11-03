IEEG y contratos con empresas vinculadas al Clan Taddei

El IEEG de Guanajuato otorgó más de 8 millones de pesos a Seriplast y Litho Formas, firmas conectadas con José Alfredo Hernández Casillas durante el escándalo del Clan Taddei.

Entre los años 2014 y 2018, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) seleccionó a las compañías Seriplast de México S.A. de C.V. y Litho Formas S.A. de C.V. como proveedores oficiales para la fabricación de materiales y documentación esenciales en sus procesos electorales. Estas firmas, que han operado en la entidad guanajuatense desde hace más de una década, figuran actualmente entre las empresas señaladas por presuntos vínculos con la red empresarial encabezada por José Alfredo Hernández Casillas.

Contratos directos y monto total superado

La suma de los dos principales contratos adjudicados por el IEEG a estas entidades vinculadas a Hernández Casillas supera la cifra de 8 millones 187 mil pesos mexicanos. De un total de siete contratos registrados en ese periodo, cuatro fueron otorgados mediante adjudicación directa, dos a través de licitación restringida y únicamente uno mediante licitación pública nacional. Esta estructura de contratación ha sido objeto de análisis debido a la cercanía documentada entre los contratistas y Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

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Impresión de boletas y urnas específicas

Los documentos detallan que en 2015, Litho Formas S.A. de C.V. recibió un contrato específico por 5 millones 244 mil pesos para la impresión de las boletas electorales utilizadas en los comicios de ese año. Paralelamente, el IEEG celebró un convenio con Seriplast de México S.A. de C.V. para la elaboración de 15 mil 102 urnas fabricadas con lámina corrugada de polipropileno, por un valor de 2 millones 943 mil pesos. Estos suministros incluían canceles portátiles, material de apoyo y documentación electoral, así como la impresión de plantillas en sistema braille para garantizar la accesibilidad.

Desaparición de expedientes históricos

A pesar de la existencia de estos acuerdos contractuales, los documentos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 a 2018 ya no están disponibles para consulta pública en el repositorio documental del instituto estatal. El archivo digital del IEEG solo permite descargar información administrativa a partir del ejercicio fiscal de 2019 hacia adelante. Esta limitación en el acceso a la información histórica contrasta con los registros localizados por medios de comunicación, que confirman la ejecución de dichos pagos y servicios en el periodo mencionado.

Vínculos con Talleres Gráficos de México

Las relaciones comerciales del IEEG no se limitan a las contrataciones directas mencionadas, sino que también involucran a Talleres Gráficos de México, un organismo público descentralizado del Gobierno federal. Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que este organismo federal contrató a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, Raymundo Francisco y José Alfredo, para abastecerse de insumos y producir materiales electorales. En 2021, Talleres Gráficos recibió contratos por 23 millones 699 mil pesos para producción de boletas y 849 mil 973 pesos para bolsas de simulacro.

Antecedentes de licitaciones desiertas

Otro antecedente relevante se remonta a marzo de 2021, cuando Corporativo ZEG S.A. de C.V. y Cajas Graf S.A. de C.V., dos firmas más vinculadas a Hernández Casillas, participaron en un procedimiento de licitación para adquirir material electoral en Guanajuato. Este concurso terminó declarado desierto, lo que evidencia patrones recurrentes en la participación de esta red empresarial en procesos de compra pública. A finales de 2023, Talleres Gráficos obtuvo un tercer contrato millonario por 51 millones 245 mil 402 pesos para la producción y entrega de materiales electorales del proceso local 2023-2024.