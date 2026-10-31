IEEZ admite contratos concentrados en pocos proveedores de material electoral

El IEEZ reconoce que sus licitaciones de material electoral se concentran en pocas empresas y justifica la práctica por monopolios tolerados en México por más de dos décadas.

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ( IEEZ) admitió que los contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores, aunque justificó esta situación al señalar que en México existen prácticas monopólicas toleradas por el gobierno mexicano desde hace más de dos décadas. La postura fue emitida por la presidencia del Consejo General del IEEZ mediante un posicionamiento público, luego de las publicaciones sobre una presunta red de corrupción en al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales, entre los que figura Zacatecas.

Concentración de proveedores en licitaciones

El IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales termina recurriendo a una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas, que acaparan las licitaciones públicas. En su comunicado, la autoridad electoral sostuvo que el periodismo de investigación y los diarios nacionales han puesto en la palestra la existencia de oligopolios de empresas que controlan el mercado de la producción de documentación y material electoral, situación que se presenta desde hace más de dos décadas.

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El organismo agregó que las denuncias por estas prácticas monopólicas deben ser atendidas por las autoridades competentes y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad. Las empresas señaladas en las publicaciones están vinculadas al conglomerado de los hermanos Hernández Casillas y a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Defensa del proceso de contratación del IEEZ

Para marcar distancia con gestiones anteriores, Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente del Consejo General del IEEZ, argumentó que desde su llegada al cargo en enero de 2022 las compras para el proceso electoral ordinario 2023-2024 y el de la Elección del Poder Judicial se realizaron mediante licitaciones públicas nacionales conducidas con plena libertad, autonomía y transparencia por el Comité de Adquisiciones del instituto.

En su defensa, mencionó que en las sesiones donde se recibieron y abrieron las ofertas técnicas y económicas de las empresas participantes siempre estuvo presente el Órgano Interno de Control, y que existen registros en videograbación que pueden ser consultados por cualquier ciudadano que los solicite. También sostuvo que toda la documentación contractual, actas y convocatorias están disponibles en la página de internet institucional.

El presidente consejero afirmó que las cuentas públicas 2024 ya fueron auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sin requerimientos hasta el momento, por lo que dijeron estar abiertos a las investigaciones anunciadas por el órgano fiscalizador federal para revisar las adjudicaciones.

Investigación de la ASF por contratos electorales

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales identificados con las siglas GC y GHC acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas, principalmente electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales de varios estados, de 2014 a 2026.

En el marco de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, expuso que gracias a labores de inteligencia de la ASF se detectó que de ese monto 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales. Al INE corresponderían contratos con estas dos empresas por 430 millones de pesos, es decir, 11.3% del total.

El auditor señaló que en los análisis de inteligencia que dan motivo a la investigación se identificaron redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas. Añadió que estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso.

Hernández Palacios Cardel reiteró que se ha iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el INE, que comprende también a todos los organismos públicos locales electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos. Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida del padrón de proveedores.