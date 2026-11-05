IFDP descentraliza servicios tras reforma judicial para atención territorial

El Instituto Federal de Defensoría Pública transforma su modelo tras la reforma judicial de 2024, llevando atención legal a colonias, metro y redes sociales para garantizar cercanía.

El Instituto Federal de Defensoría Pública ( IFDP) ha reiniciado su operación estratégica tras la reforma al Poder Judicial en 2024, abandonando su enfoque tradicional centrado en oficinas burocráticas para priorizar la intervención territorial directa. Esta nueva orientación operativa busca identificar y resolver conflictos legales de los ciudadanos en espacios públicos cotidianos, incluyendo estaciones del Metro, colonias residenciales, planteles educativos y centros de readaptación, además de monitorizar activamente las redes sociales en busca de vulneraciones de derechos.

Expansión operativa fuera de las cárceles

Benjamín Rubio Chávez, titular del IFDP y abogado de formación, explica que la institución ya no se limita a atender casos dentro de los muros de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). La misión actual abarca problemas jurídicos de la vida diaria, como reclamos por cortes excesivos de servicios básicos, desabasto de medicinas en hospitales, fraudes financieros y situaciones de violencia de género contra mujeres.

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Resultados inmediatos en libertades penales

El cambio hacia las brigadas terrestres ha generado cifras contundentes en materia penal, obteniendo aproximadamente 2,200 libertades durante el año pasado. Estas resoluciones se derivaron principalmente de preliberaciones y requisitos incumplidos para libertades condicionadas que permanecían estancadas en los escritorios. Desde el 13 de febrero hasta el último día de ese mes, el equipo logró liberar a 365 personas mediante supervisión semanal de expedientes y litigio estratégico para eliminar la reparación del daño como barrera injustificada.

Atención intercultural y descentralización

La estrategia de descentralización incluye la apertura de 14 casas de asesoría jurídica, inaugurando una nueva sede aproximadamente cada mes. El programa comenzó en noviembre del año pasado con la primera ubicación en Huejutla de Reyes, Hidalgo, diseñada específicamente para brindar asesoría intercultural. Estos espacios cuentan con abogados que hablan lenguas indígenas y poseen conocimientos de pertinencia cultural para defender a los ciudadanos tanto bajo el sistema normativo estatal como bajo las tradiciones jurídicas indígenas.

Desafío contra el estigma profesional

Rubio Chávez enfrenta la estigmatización social que asociaba incorrectamente a la defensoría pública con malas representaciones legales. Aclaró que todo el personal accede a sus cargos mediante estrictos exámenes y su permanencia depende continuamente de evaluaciones y capacitaciones rigurosas. Los abogados y asesores son expertos experimentados cuya supervisión constante garantiza un alto nivel de profesionalismo, ofreciendo un valor significativo a los ciudadanos que buscan justicia gratuita y eficiente en el fuero federal y, en ciertos auxilios, en el fuero común.