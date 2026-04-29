Iglesia Católica Reafirma su Compromiso con el Interés Superior del Niño en Piedras Negras

El Obispo de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, destaca la responsabilidad de la Iglesia en el desarrollo integral de la infancia y anuncia un análisis de las casas de huérfanos para mejorar la atención a los menores. Se resalta la labor de los centros OMNIA en la región.

Piedras Negras , Coahuila – El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras , Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, ha reiterado con firmeza el compromiso inquebrantable de la Iglesia Católica con el principio fundamental del interés superior del niño.

Esta declaración no se limita a una simple adhesión retórica, sino que se traduce en una responsabilidad activa y multifacética que abarca tanto el ámbito social como el eclesiástico. El Obispo Miranda Guardiola enfatizó que la Iglesia considera esencial velar por el desarrollo integral de la infancia, entendiendo este desarrollo como un proceso holístico que va más allá de la mera satisfacción de necesidades básicas.

Implica, por tanto, una atención exhaustiva a la educación, al entorno familiar, y al acceso a oportunidades que fomenten el crecimiento cultural y emocional de todos los niños, niñas y adolescentes. La Iglesia reconoce que un niño sano y bien desarrollado es la base de una sociedad próspera y justa.

En el marco de este compromiso, la Diócesis de Piedras Negras se encuentra actualmente inmersa en un proceso de análisis exhaustivo de la operación de las casas de huérfanos bajo su responsabilidad. El objetivo primordial de esta revisión es fortalecer los esquemas de atención existentes y garantizar que todos los menores que se encuentran bajo el cuidado de la Iglesia reciban la mejor atención posible, en un ambiente seguro, estimulante y propicio para su desarrollo.

Este análisis no se limita a la evaluación de las condiciones físicas de las instalaciones, sino que también abarca la calidad de los programas educativos y de apoyo psicológico que se ofrecen, así como la capacitación y el bienestar del personal que trabaja directamente con los niños. La Diócesis está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso, y busca activamente la colaboración de expertos y organizaciones especializadas en la protección de la infancia.

Un aspecto crucial de esta revisión es la adaptación a las nuevas normativas y mejores prácticas en materia de cuidado infantil, asegurando que las casas de huérfanos cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad. Un ejemplo concreto y tangible del compromiso de la Diócesis con la niñez es la labor de los centros OMNIA, espacios dedicados a la protección y al desarrollo integral de los niños que se han convertido en un referente en la región norte del estado de Coahuila.

Actualmente, la Diócesis opera cuatro centros OMNIA en Piedras Negras, brindando apoyo a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, existe un centro OMNIA en la ciudad de Ciudad Acuña, y se encuentra en construcción un nuevo centro que ampliará significativamente la cobertura de estos servicios.

Los centros OMNIA ofrecen una amplia gama de servicios diseñados para abordar las necesidades específicas de cada niño, incluyendo apoyo psicológico para superar traumas y desarrollar habilidades de afrontamiento, refuerzo educativo para prevenir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico, talleres de valores, arte y cultura para fomentar la creatividad y el desarrollo personal, y acompañamiento a las familias para fortalecer los lazos afectivos y promover un ambiente familiar saludable.

El Obispo Miranda Guardiola subrayó que estas acciones no son simplemente medidas paliativas, sino que representan una inversión a largo plazo en el futuro de la sociedad, buscando no solo atender problemáticas inmediatas, sino también contribuir a la formación de ciudadanos responsables, comprometidos y capaces de construir un mundo mejor. La Iglesia, a través de estos centros y de otras iniciativas, reafirma su papel como un agente activo en la promoción del bienestar infantil y en la defensa de los derechos de los niños





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iglesia Católica Piedras Negras Interés Superior Del Niño OMNIA Casas De Huérfanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Descubren que este antioxidante natural podría combatir el tipo más común de piedras en el riñónEstudio demuestra que la L-Ergotioneína reduce más del 60% la formación de cálculos renales, protege el tejido renal de la inflamación y ofrece una alternativa terapéutica con menos efectos secundarios que los tratamientos actuales.

Read more »

Denuncia adolescente abuso mientras dormía, en Piedras Negras; presunto responsable es un familiarLa denuncia fue formalizada ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, lo que permitió activar el seguimiento legal del caso

Read more »

Prevén recorte de 58 trabajadores en SIMAS Piedras NegrasSe revisa la estructura administrativa del organismo operador del agua, lo que contempla ajustes internos y posibles movimientos de personal como parte de un proceso de reorganización

Read more »

Elizondo Dávila se une a Movimiento Ciudadano con miras a Piedras NegrasEl empresario Elizondo Dávila anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano, buscando fortalecer la presencia del partido en Piedras Negras y promover el bienestar social, especialmente en sectores populares. Hizo un llamado a la unidad para reactivar la economía local.

Read more »

Desvío de cruces comerciales impacta derrama económica en Piedras NegrasMenor presencia de transportistas reduce ingresos en hoteles, restaurantes y servicios de la ciudad

Read more »

Lorenzo Menera Sierra acusa despidos arbitrarios en SIMAS Piedras NegrasAsegura que al menos 58 trabajadores fueron dados de baja sin procedimiento legal

Read more »