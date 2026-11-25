El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, condenó como irresponsable que el PAN amenace abandonar la elección si el INE no cambia las reglas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, emitió una firme condena hacia el Partido Acción Nacional al considerar una gran irresponsabilidad política la posibilidad de que este partido se retire de la contienda electoral actual. Esta declaración surge como respuesta directa a las advertencias realizadas por el coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya, quien ha mantenido que todas las opciones están vigentes si el Instituto Nacional Electoral no ajusta los criterios de representación proporcional para las elecciones legislativas.

Condena política por posible deserción electoral

Ignacio Mier Velazco argumentó que un partido con el historial y la trayectoria política de Acción Nacional no debería siquiera plantearse la idea de abandonar el proceso democrático en curso. El senador morenista enfatizó que en la política es fundamental asumir la responsabilidad de cada uno de los actos realizados, cuestionando la ética de un actor político que amenaza con la deserción a pesar de haberse beneficiado del mismo modelo de representación que ahora critica. Considera que la declaración de Ricardo Anaya carece de la preparación democrática necesaria.

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El titular de la Jucopo apeló a la historia fundacional del partido blanquiazul para reforzar su crítica, preguntándose qué pensarían figuras como Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza ante este tipo de posicionamientos públicos. Mier Velazco sostuvo que un político con vocación democrática, responsabilidad pública y ética política no debería hacer declaraciones de esa naturaleza, ya que socavan la estabilidad del sistema electoral y la confianza en las instituciones, elementos esenciales para el funcionamiento de la democracia mexicana.

Expectativas de rectificación por parte de Ricardo Anaya

A pesar de la dureza de sus palabras, Ignacio Mier Velazco expresó su confianza en que Ricardo Anaya rectifique su postura y reconsidera las declaraciones realizadas. El presidente de la Junta de Coordinación Política describe a Ricardo Anaya como una persona preparada, prudente y sensata, sugiriendo que su comentario sobre la posible renuncia al proceso electoral fue producto del calor del debate durante una rueda de prensa y no una decisión firme y meditada. Mier Velazco espera que, al reflexionar sobre el impacto de sus palabras, el líder panista corrija el rumbo de su discurso.

Esta confianza en la rectificación no exime de señalar la ironía que Mier Velazco identificó en la posible alineación de los senadores panistas con una decisión unilateral de la dirigencia nacional. El senador cuestionó la coherencia de la bancada al responder con escepticismo sobre la posibilidad de que los legisladores respalden el abandono de la contienda, comparando esa actitud con dormir con las encuestas debajo de la almohada, insinuando que la presión mediática está dictando la estrategia política del partido opositor.

Definición de estrategia tras resolución del INE

Por su parte, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional ha confirmado que definirá sus próximas acciones estratégicas únicamente después de la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En esta reunión se discutirán y aprobarán los criterios que regirán la representación proporcional, un tema que ha generado un rechazo significativo por parte de Acción Nacional debido a sus posibles efectos adversos en la integración de la Cámara de Diputados en el futuro ciclo legislativo.

La tensa relación entre los actores políticos se ha visto exacerbada por disputas previas, como la insistencia del PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para relevar al titular del INE y la negativa de Ricardo Monreal a reconocer omisiones en la renovación de la presidencia del instituto electoral. El PAN ha pedido al gobierno que espere el fallo del TEPJF antes de tomar medidas, mientras tanto, la definición de su posición sobre la contienda electoral sigue pendiente de la resolución técnica y política que emita el consejo general del órgano electoral.