Ikon Midstream, empresa petrolera estadounidense, investigada en México por presunto contrabando de combustible

La empresa petrolera Ikon Midstream está siendo investigada en México por presunto contrabando de combustible. Según tres fuentes de seguridad mexicanas, las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el estado de Tamaulipas.

La empresa petrolera Ikon Midstream está siendo investigada en México por presunto contrabando de combustible . Según tres fuentes de seguridad mexicanas, las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego en el estado de Tamaulipas.

La investigación forma parte de indagatorias en curso sobre embarques de productos petroleros traídos a México desde Estados Unidos y Canadá por mar en un presunto esquema para evadir un elevado impuesto que grava estas importaciones. Ikon Midstream es una de las 'piezas centrales' de un esquema presuntamente vinculado a uno de los grupos criminales más poderosos de México, el CJNG. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la empresa 'basados en testimonios, documentos y vigilancias'.

La empresa está siendo examinada por posibles vínculos con el cártel y la presunta relación de Ikon Midstream con una empresa de transporte de carga sospechosa de estar en colusión con el CJNG. Dos de los documentos describieron las operaciones y los actores del presunto esquema. Entre ellos, Ikon Midstream figuraba como presunto proveedor de productos petroleros que circulaban a través de una compleja red de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México.

Los otros dos documentos contenían resúmenes de las investigaciones. Los cuatro documentos fueron elaborados en marzo y abril y su autenticidad fue confirmada por las fuentes de seguridad. Al ser consultado sobre las investigaciones, el director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, señaló en un correo electrónico enviado a Reuters el 12 de mayo que no existía 'ni un solo documento que respalde nada de eso' y que la empresa 'no va a responder a acusaciones basadas en rumores'.

Ikon Midstream ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y ha afirmado que 'jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG'. Respecto al allanamiento de HSI, Ikon Midstream sostuvo que 'una acción investigativa de las fuerzas del orden no constituye en sí misma un hallazgo de irregularidades'





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