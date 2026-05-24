Imagen política de Jorge Espadas Galván en Guanajuato y por qué no habrá deba indagación para su personajes locales

El lance de Jorge Espadas Galván ha sido noticia en el escenario político de Guanajuato. El panista cruzó una línea en sus condicionalidades y no tendrá la autoridad moral para solicitar debates de altura. Además, dificulta la posibilidad de investigaciones locales a personajes localexplic tabl long and short vie por un sujeto, en caso contrario ignore this field

El lance de Jorge Espadas Galván marca un antes y un después en la estrategia que hasta ahora muestra el PAN de Guanajuato en las diferentes pistas políticas...

"Qué bueno que sacas mi fotografía. Yo lo reto diputado Espadas que nos investiguen. Aquí estoy para que me investiguen y quiero ser el primero en este Congreso del Estado que sea investigado y que la mayoría del Congreso podamos estar en esa lista. Cambiaste la narrativa, diputado y sabías perfectamente que te lo iba a decir de frente.

No tengo miedo a nada. Te reto a que nos investiguen a los dos. No tengo nada que esconder. Tengo las manos limpias y no debo nada".en lo federal, pero además su gobernadora Len la medida que espera apoyo en proyectos a partir de esa disposición para trabajar.

Mantener la estabilidad del blanquiazul, el orgullo de sus militantes con la posición política que asumen en sintonía con la rentabilidad que arroja para el estado y sus habitantes el pragmatismo de Libia García, es una tarea compleja. Vamos. Como en la vida, no se puede tener todo en la política.

El pasado jueves al exhibir una manta con una nota que daba cuenta de presuntos nexos de un cuñado del diputado de sus terrenos y con sus propios métodos.con tal de no fastidiar al gobierno federal. Algunos de los que aplauden el arrojo espadista quizá sean los mismos que tienen que mostrar una cara amable frente a la federación por conveniencia. Es importante destacar que no hay un delito en México denominado: portación de pariente prohibido.

Todo lo anterior, sin ninguna evidencia o prueba de que el señalado tenga algún nexo comprobado. Por cierto, una fe de erratas. El pasado viernes por error, comenté que el diputado era el de los antecedentes penales cuando es su cuñado. En opinión de muchos, el panista cruzó esa línea y sabe que ya no tendrá autoridad moral para pedir debate de altura.

Entre su indecisión conocida, la falta de estrategia y aliados que nunca han sido reventadores, la apuesta desde la rebelión como herramienta de presión al oficialismo de que cosechaba simpatías con los liderazgos. En su indecisión y falta de estrategia, su orgullo lo llevó a visitar municipios, reunirse con panistas y hacer política.

Había una imagen pública de sayedeines en público, pero con una leche ética fría y manifiestas las diferencias que tuvo con personajes y estilos del primer círculo dieguista. En tiempos de campaña y la narrativa se endureció, donde dentro del espectáculo de la política iba a aparecer el primero que sería investigado y, como decíamos, no se puede tener todo en la política. Todo tiene un costo y estos son los riesgos.

Se cruzan los tiempos de campaña y la narrativa tiene que endurecerse invariablemente desde todos los frentes. Y si estamos viendo que la 4T hace maromas y se contradice al pedir pruebas al gobierno dey compañía mientras otros se entregan allende la frontera, difícilmente podemos esperar que prospere alguna investigación local a algún personaje guanajuatense





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