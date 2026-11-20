La UNAM y Semarnat revelan que el árbol natural no causa deforestación. Descúbre por qué el artificial requiere 20 años para ser ecológico y cuál elegir.

Un análisis exhaustivo realizado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat) desmiente creencias populares sobre la elección del árbol navideño en México. La decisión de adquirir un ejemplar natural o artificial conlleva consecuencias ambientales que trascienden la estética y afectan directamente la huella de carbono nacional.

Mitos sobre la tala de bosques y plantaciones

Existe la falsa percepción de que la compra de árboles naturales fomenta la deforestación indiscriminada de selvas y bosques nativos. En realidad, los ejemplares que se comercializan en el territorio mexicano provienen, en su mayoría, de plantaciones dedic exclusivamente a este fin productivo. Los productores que cuentan con certificaciones oficiales se comprometen estrictamente a sembrar la misma cantidad de árboles que talan, asegurando la sostenibilidad del recurso forestal.

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Durante el período de crecimiento, que puede extenderse entre cinco y diez años, estos árboles cultivados ofrecen beneficios ecológicos significativos. Sirven de refugio esencial para la fauna local, contribuyen a la recuperación de la estructura del suelo y facilitan la filtración natural del agua. Además, durante esta etapa de maduración, actúan como sumideros de carbono, capturando dióxido de carbono de la atmósfera.

Realidad del árbol artificial y el plástico PVC

La creencia de que el árbol artificial es la opción más ecológica debido a su reutilización presenta matices importantes según la investigación de la Facultad de Química de la UNAM. Fabricado con alambre y una película de policloruro de vinilo (PVC), este tipo de decoración tiene un impacto ambiental concentrado en su producción y disposición final. El reciclaje de estos materiales es complejo y generalmente requiere procesos artesanales para separar el plástico del metal.

Cuando se desechan completos en tiraderos, el metal se oxida y contamina el suelo, mientras que el PVC persiste en el medio ambiente. Carlos Antonio Rius Alonso, experto de la UNAM, establece que un árbol artificial solo compensa su alto impacto inicial si se utiliza durante al menos veinte años. Este umbral es crítico para igualar el costo ambiental de talar un árbol natural cada año.

Transporte internacional y huella de carbono

Un dato revelador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) indica que de los dos millones de árboles naturales comprados en el país en 2021, más de la mitad provenía de Estados Unidos y Canadá. Esta dependencia de importaciones eleva considerablemente la huella de carbono debido al transporte marítimo y terrestre necesario para su llegada al consumidor final.

Por otra parte, el 80% de la producción de árboles artificiales se realiza en China. La distancia geográfica implica un costo energético enorme en transporte, lo que invalida gran parte de la ventaja teórica de su larga duración. La combinación de materiales tóxicos y logística internacional hace que la opción importada sea significativamente más contaminante que la local.

Recomendaciones de CONAFOR y gestión final

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) recomienda encarecidamente adquirir ejemplares de bosques locales regulados. Esto reduce drásticamente el transporte y apoya la economía regional. Al finalizar la temporada navideña, el árbol natural no debe terminar en la basura, sino llevarse a un centro de acopio para ser triturado y convertido en composta orgánica.

Quienes tengan espacio disponible pueden optar por árboles en maceta, una opción que permite mantener la planta viva hasta por una década. Si se prefiere un árbol artificial, la única estrategia ecológica válida es extender su uso al máximo posible. La durabilidad extrema es el único criterio que puede justificar su impacto ambiental frente a la opción natural local y renovable.